عودة الحراس الأجانب - الطلائع لـ في الجول: قرار سيضر المنتخب.. واستشهاد بـ كاميني

أوضح أحمد المهدي مدير الكرة في طلائع الجيش، رأيه في قرار عودة الحراس الأجانب للدوري المصري.

وقال المهدي لـ FilGoal.com: "قرار السماح بالحراس الأجانب سيضر بمنتخب مصر".

وتابع: "الأندية ستعتمد على حراس أجانب وبالتالي لن يجد المنتخب وفرة من الحراس وسيعود ذلك عليه بالسلب".

وأضاف: "لكن فيما يخص طلائع الجيش، فليس لدينا مشكلة طالما أن أغلبية الأندية وافقت".

وأكمل: "في السابق تعاقد حرس الحدود مع حارس مميز (كاميني) وصنع الفارق".

وأتم: "عدد 5 أجانب في الدوري المصري سيكون كثيرا، أتمنى ألا يكون هناك أجانب في الدوري من الأساس، مصلحة اللاعب المصري أهم".

وكان اتحاد الكرة اجتمع مع أندية الدوري الممتاز اليوم الإثنين وأسفر الاجتماع عن ثماني توصيات من بينهم استمرار العمل بوجود خمسة لاعبين أجانب الموسم المقبل.

لكن تلك المرة تحديد عدد الأجانب لم يكن دون تصنيف أو تحديد لمراكزهم ما يتيح عودة الحراس الأجانب للدوري المصري مجددا. (طالع توصيات اتحاد الكرة كاملة)

وكان اتحاد الكرة منع الأندية من استقدام حراس أجانب منذ عام 2009.