منافس الأهلي - أولونجا يقود الدحيل لفوز ساحق في آخر اختبار قبل المونديال
الإثنين، 25 يناير 2021 - 20:27
كتب : FilGoal
سحق الدحيل نظيره الأهلي بستة أهداف دون رد في ملعب حمد الكبير، بدور الـ 16 لكأس أمير دولة قطر.
وفرض الكيني مايكل أولونجا نفسه بطلا للمباراة بتسجيله ثلاثية في الدقائق 6، و43، و69.
فيما سجّل إدميلسون جونيور هدفين في الدقيقتين 22 و90، بينما سجّل لويز مارتين كارلوس جونيور هدفا في الدقيقة 78.
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فيديو | اهداف المباراة : #الدحيل 6 - 0 #الأهلي .. #كاس_الامير pic.twitter.com/oxYGnRuvza— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 25, 2021
وتعد هذه المباراة هي الأخيرة للدحيل قبل مواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل.
وتعافى الدحيل من تعثرين متتاليين بعد هزيمته 1-3 أمام السد وتعادله 1-1 مع قطر في مسابقة الدوري.
ويسعى الدحيل للتتويج بكأس أمير قطر للمرة الثالث بعد 2016 و2018 و2019.
ويشارك الدحيل في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بصفته بطلا للدوري القطري الموسم الماضي.
وصرّح علي كريم لاعب الدحيل بعد الفوز على الأهلي: "كأس العالم للأندية منافسة كبيرة لأي لاعب وفريق".
وأضاف عبر قناة الدوري والكأس: "سنستعد بشكل جيد لتقديم أفضل شيء من أجل آسيا".
وأتم: "سنحاول الفوز بالمباراة الأولى تحديدا".