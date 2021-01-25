منافس الأهلي - أولونجا يقود الدحيل لفوز ساحق في آخر اختبار قبل المونديال

الإثنين، 25 يناير 2021 - 20:27

كتب : FilGoal

مايكل أولونجا - الدحيل

سحق الدحيل نظيره الأهلي بستة أهداف دون رد في ملعب حمد الكبير، بدور الـ 16 لكأس أمير دولة قطر.

وفرض الكيني مايكل أولونجا نفسه بطلا للمباراة بتسجيله ثلاثية في الدقائق 6، و43، و69.

فيما سجّل إدميلسون جونيور هدفين في الدقيقتين 22 و90، بينما سجّل لويز مارتين كارلوس جونيور هدفا في الدقيقة 78.

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وتعد هذه المباراة هي الأخيرة للدحيل قبل مواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل.

وتعافى الدحيل من تعثرين متتاليين بعد هزيمته 1-3 أمام السد وتعادله 1-1 مع قطر في مسابقة الدوري.

ويسعى الدحيل للتتويج بكأس أمير قطر للمرة الثالث بعد 2016 و2018 و2019.

ويشارك الدحيل في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بصفته بطلا للدوري القطري الموسم الماضي.

وصرّح علي كريم لاعب الدحيل بعد الفوز على الأهلي: "كأس العالم للأندية منافسة كبيرة لأي لاعب وفريق".

وأضاف عبر قناة الدوري والكأس: "سنستعد بشكل جيد لتقديم أفضل شيء من أجل آسيا".

وأتم: "سنحاول الفوز بالمباراة الأولى تحديدا".

الدحيل في قطر كأس أمير قطر مونديال الأندية
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