رومانو: برشلونة توصل لاتفاق نهائي لضم مدافع مانشستر سيتي

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 13:57

كتب : محرر في الجول

إريك جارسيا - مانشستر سيتي

خطوات قليلة تفصل برشلونة عن ضم إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير، فإن برشلونة أتم اتفاقه النهائي مع جارسيا للانضمام لصفوف الفريق، ولكن يتبقى موعد إتمام الصفقة.

فقد يتضم جارسيا لبرشلونة في يناير الجاري، مما يعاني تفاوض النادي الإسباني مع مانشستر سيتي أو تتأجل الصفقة حتى الصيف المقبل لتكون صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد إريك جارسيا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي.

جارسيا (20 عاما) بدأ مسيرته مع كرة القدم في أكاديمية برشلونة، قبل أن ينتقل لفريق دون 18 عاما لمانشستر سيتي عام 2017.

ولعب جارسيا 30 مباراة مع الفريق الأول لمانشستر سيتي، كما خاض 4 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا الأول.

وفاز جارسيا بكأس الرابطة الإنجليزي 3 مرات بالإضافة للقب الدرع الخيرية.

وتجرى انتخابات رئاسة برشلونة يوم 24 لشهر يناير الجاري بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو من منصب الرئيس.

برشلونة مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أرقام في الجول – الشحات ضد الإنتاج الحربي.. صناعة الفرص بالتخصص ودور دفاعي ناجح 4 دقيقة | تحليل في الجول
سكاي: بند "عدم التكيف" يمكن أن يسهل انتقال الشعراوي إلى روما 40 دقيقة | ميركاتو
رومانو: إسلام سليماني أكمل الكشف الطبي في ليون 41 دقيقة | ميركاتو
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: إلغاء اختبار "رابيد تيست" واستبداله بمسحة قبل 48 ساعة من المباريات 43 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ريال مدريد يتحمل راتب يوفيتش أثناء إعارته إلى إينتراخت 54 دقيقة | ميركاتو
سبورت: شكوك حول مشاركة ميسي ضد سوسيداد بعد عدم تواجده في حافلة الفريق ساعة | أوروبا
رومانو: برشلونة توصل لاتفاق نهائي لضم مدافع مانشستر سيتي ساعة | ميركاتو
مخيتاريان: سعيد في روما وسأناقش التجديد قريبا ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك