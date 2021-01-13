رومانو: برشلونة توصل لاتفاق نهائي لضم مدافع مانشستر سيتي

خطوات قليلة تفصل برشلونة عن ضم إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير، فإن برشلونة أتم اتفاقه النهائي مع جارسيا للانضمام لصفوف الفريق، ولكن يتبقى موعد إتمام الصفقة.

فقد يتضم جارسيا لبرشلونة في يناير الجاري، مما يعاني تفاوض النادي الإسباني مع مانشستر سيتي أو تتأجل الصفقة حتى الصيف المقبل لتكون صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد إريك جارسيا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي.

جارسيا (20 عاما) بدأ مسيرته مع كرة القدم في أكاديمية برشلونة، قبل أن ينتقل لفريق دون 18 عاما لمانشستر سيتي عام 2017.

ولعب جارسيا 30 مباراة مع الفريق الأول لمانشستر سيتي، كما خاض 4 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا الأول.

وفاز جارسيا بكأس الرابطة الإنجليزي 3 مرات بالإضافة للقب الدرع الخيرية.

وتجرى انتخابات رئاسة برشلونة يوم 24 لشهر يناير الجاري بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو من منصب الرئيس.