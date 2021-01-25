القضاء الإداري يقبل دعوى إلغاء قرار وزارة الشباب والرياضة بتسليم استاد الإسماعيلية لشركة "استادات"

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من نصر أبو الحسن عضو الجمعية العمومية بنادي الإسماعيلي لتلغي قرار وزير الشباب والرياضة بتسليم استاد الإسماعيلية إلى شركة "استادات".

وكان وزير الشباب والرياضة قد قرر تشكيل لجنة لتسليم استاد الإسماعيلية لشركة "استادات" ومنحها حق الانتفاع لمدة 25 عاما.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 13972 لسنة 74ق، كل من وزير الشباب والرياضة والممثل القانوني لشركة "بريزنتيشن" راعي النادي والكرة المصرية.

وقال المدعي في دعواه، إن وزير الشباب والرياضة قد قام بإسناد تطوير استاد الإسماعيلية الرياضي بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما لشركة "استادات" وهي في الأصل منبثقة من شركة "بريزنتيشن".

وتابعت الدعوى أن هذا القرار، صدر دون إخطار النادي ولم يتم نشره في جريدة الوقائع المصرية بما يمثل مخالفة للمادة 20 من القانون 182 لسنة 2018، كما صدر معيبا بعدم المشروعية المنصفة.

وأصدر مجلس إدارة الإسماعيلي بيانا رسميا في وقت سابق، شدد فيه على أن الملعب ملكية خاصة له وأنه في حالة انعقاد تام ولن يتوان عن الدفاع عن ملعبه. (طالع التفاصيل)

وأكد مجلس إدارة الإسماعيلي في بيانه أن الملعب ملكية خاصة للنادي وقرر الطعن على قرار وزارة الشباب والرياضة لدى محكمة مجلس الدولة حتى لا يتم تسليم الملعب للشركة.