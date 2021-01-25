برونو يكشف طرد سولشاير له بسبب كثرة التدرب على الركلات الحرة.. ونصيحة كافاني

أوضح برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد العوامل التي أدت للهدف الثمين الذي سجله في شباك ليفربول وتأهل بفريقه لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

كانت النتيجة تشير إلى التعادل بنتيجة 2-2 قبل أن يسدد برونو ركلة حرة بشكل رائع سكنت شباك أليسون حارس ليفربول وأنهت مباراة الدور الرابع لصالح الشياطين الحمر.

وقال برونو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أمارس التدريب على الركلات الحرة كل يوم تقريبا".

وأضاف مازحا "في بعض الأحيان يضطر المدرب أولي جونار سولشاير إلى طردي من مركز التدريبات للتوقف عن فعل ذلك".

وتابع "أتدرب دائمًا على هذا النوع من الكرات، أحب المشاهدة والتعلم من خوان ماتا لأنني أعتقد أنه متخصص فيها".

وأوضح البرتغالي "قبل الركلة الحرة قال لي زميلي إدينسون كافاني حاول التسديد بقوة بجوار الحارس، جربت ذلك وذهبت الكرة بشكل جيد".

واستطرد "أعتقد أنه من الطبيعي أن تكون الركلات من المسافات الطويلة من نصيب ماركوس راشفورد. أعتقد أنه يشعر براحة أكبر للتسديد من هناك".

وأردف "بالنسبة لي نفس الشيء، أن أسدد من مسافة أقرب، أعتقد أن الاقتراب من منطقة الجزاء أفضل بالنسبة لي، لإطلاق هذا النوع من التسديدات".

وأتم "مانشستر يونايتد يملك أكثر من لاعب متخصص في الركلات الحرة، في تلك اللحظة شعرت بالثقة في تنفيذ الركلة الحرة. لقد كنت أنا المسدد ولحسن الحظ كان هدفا".





























































ويستعد مانشستر يونايتد بعد هذا الفوز لمواجهة وست هام يونايتد في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد أحد أيام 9-11 فبراير المقبلين.

ويعد هذا هو المكسب الأول لأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في تاريخ مواجهاته أمام يورجن كلوب مدرب ليفربول، بعد 3 تعادلات وخسارة.

🎞 You'll definitely want to watch these highlights again! 🤤 All the key action from yesterday's #FACup clash ⚔️#MUFC pic.twitter.com/nmrtyZWEht — Manchester United (@ManUtd) January 25, 2021

وفي خمس مواجهات مباشرة بين المدربين، سجل يونايتد 4 أهداف واستقبل 5 أهداف.

كما أن هذا هو الانتصار الأول ليونايتد في الجولة الرابعة من الكأس ضد ليفربول بعد أن كان قد خسر في آخر مواجهة جمعت الفريقين في نفس الدور في موسم 2011-2012 بنتيجة 2-1.