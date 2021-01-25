برونو يكشف طرد سولشاير له بسبب كثرة التدرب على الركلات الحرة.. ونصيحة كافاني

الإثنين، 25 يناير 2021 - 15:44

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

أوضح برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد العوامل التي أدت للهدف الثمين الذي سجله في شباك ليفربول وتأهل بفريقه لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

كانت النتيجة تشير إلى التعادل بنتيجة 2-2 قبل أن يسدد برونو ركلة حرة بشكل رائع سكنت شباك أليسون حارس ليفربول وأنهت مباراة الدور الرابع لصالح الشياطين الحمر.

وقال برونو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أمارس التدريب على الركلات الحرة كل يوم تقريبا".

أخبار متعلقة
سولشاير: أتمنى لحاق راشفورد بمباراة شيفيلد إقالة لامبارد تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية ميلنر: مباراة يونايتد هي الخطوة الأولى للعودة إلى المسار الصحيح

وأضاف مازحا "في بعض الأحيان يضطر المدرب أولي جونار سولشاير إلى طردي من مركز التدريبات للتوقف عن فعل ذلك".

وتابع "أتدرب دائمًا على هذا النوع من الكرات، أحب المشاهدة والتعلم من خوان ماتا لأنني أعتقد أنه متخصص فيها".

وأوضح البرتغالي "قبل الركلة الحرة قال لي زميلي إدينسون كافاني حاول التسديد بقوة بجوار الحارس، جربت ذلك وذهبت الكرة بشكل جيد".

واستطرد "أعتقد أنه من الطبيعي أن تكون الركلات من المسافات الطويلة من نصيب ماركوس راشفورد. أعتقد أنه يشعر براحة أكبر للتسديد من هناك".

وأردف "بالنسبة لي نفس الشيء، أن أسدد من مسافة أقرب، أعتقد أن الاقتراب من منطقة الجزاء أفضل بالنسبة لي، لإطلاق هذا النوع من التسديدات".

وأتم "مانشستر يونايتد يملك أكثر من لاعب متخصص في الركلات الحرة، في تلك اللحظة شعرت بالثقة في تنفيذ الركلة الحرة. لقد كنت أنا المسدد ولحسن الحظ كان هدفا".

ويستعد مانشستر يونايتد بعد هذا الفوز لمواجهة وست هام يونايتد في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد أحد أيام 9-11 فبراير المقبلين.

ويعد هذا هو المكسب الأول لأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في تاريخ مواجهاته أمام يورجن كلوب مدرب ليفربول، بعد 3 تعادلات وخسارة.

وفي خمس مواجهات مباشرة بين المدربين، سجل يونايتد 4 أهداف واستقبل 5 أهداف.

كما أن هذا هو الانتصار الأول ليونايتد في الجولة الرابعة من الكأس ضد ليفربول بعد أن كان قد خسر في آخر مواجهة جمعت الفريقين في نفس الدور في موسم 2011-2012 بنتيجة 2-1.

برونو فيرنانديز ليفربول مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مونديال اليد - سلوفينيا تزعم تسمم 12 لاعبا.. والدنمارك: رأيناهم يطلبون بيتزا من الخارج 4 دقيقة | مصر 2021
مجاهد: اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية يؤكد إننا نقف على مسافة واحدة من الجميع 14 دقيقة | الدوري المصري
منافس الزمالك - الترجي يضم ثاني صفقاته الشتوية لتدعيم خط هجومه 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ريال مدريد يعلن إصابة ناتشو بفيروس كورونا 37 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب سيمبا لـ في الجول: أعرف الأهلي جيدا.. ورحلت عن المريخ لأسباب خاصة 51 دقيقة | إفريقيا
عودة الحراس الأجانب - الطلائع لـ في الجول: قرار سيضر المنتخب.. واستشهاد بـ كاميني 53 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف الملعب الذي سيستضيف مران الأهلي في كأس العالم للأندية 59 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
آس: ريال مدريد يواجه صعوبات لضم مبابي.. وأمر استثنائي لحلها ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك