سولشاير: أتمنى لحاق راشفورد بمباراة شيفيلد

الإثنين، 25 يناير 2021 - 14:55

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

يتمنى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن يلحق لاعبه ماركوس راشفورد بمباراة الفريق المقبلة ضد شيفيلد يونايتد.

ويحل شيفيد متذيل الترتيب ضيفا على المتصدر مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء، بعدما قاد راشفورد فريقه لعبور عقبة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد واستبدل في الدقائق الأخيرة.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أتمنى أن يلحق رشفورد بالمباراة المقبلة".

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وأضاف "لقد شعر بانزعاج في ركبته، سيجري فحصا يوم الإثنين للتأكد من الموقف".

وسجل الدولي الإنجليزي هدفا وصنع مثله في فوز يونايتد المثير على ليفربول في الدور الرابع من الكأس.

فقد افتتح محمد صلاح التسجيل لليفربول قبل أن يتعادل ماسون جرينوود ليونايتد بصناعة راشفورد.

في الشوط الثاني تقدم راشفورد ليونايتد، ثم تعادل صلاح لليفربول، لكن برونو فيرنانديز سجل هدف الفوز قبل نهاية المباراة بدقائق.

ويستعد مانشستر يونايتد بعد هذا الفوز لمواجهة وست هام يونايتد في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد أحد أيام 9-11 فبراير المقبلين.

ويعد هذا هو الفوز الأول لأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في تاريخ مواجهاته أمام يورجن كلوب مدرب ليفربول، بعد 3 تعادلات وخسارة.

وفي خمس مواجهات مباشرة بين المدربين، سجل يونايتد 4 أهداف واستقبل 5 أهداف.

كما أن هذا هو الانتصار الأول ليونايتد في الجولة الرابعة من الكأس ضد ليفربول بعد أن كان قد خسر في آخر مواجهة جمعت الفريقين في نفس الدور في موسم 2011-2012 بنتيجة 2-1.

أولي جونار سولشاير مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد
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