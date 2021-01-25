سولشاير: أتمنى لحاق راشفورد بمباراة شيفيلد

يتمنى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن يلحق لاعبه ماركوس راشفورد بمباراة الفريق المقبلة ضد شيفيلد يونايتد.

ويحل شيفيد متذيل الترتيب ضيفا على المتصدر مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء، بعدما قاد راشفورد فريقه لعبور عقبة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد واستبدل في الدقائق الأخيرة.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أتمنى أن يلحق رشفورد بالمباراة المقبلة".

وأضاف "لقد شعر بانزعاج في ركبته، سيجري فحصا يوم الإثنين للتأكد من الموقف".

وسجل الدولي الإنجليزي هدفا وصنع مثله في فوز يونايتد المثير على ليفربول في الدور الرابع من الكأس.

فقد افتتح محمد صلاح التسجيل لليفربول قبل أن يتعادل ماسون جرينوود ليونايتد بصناعة راشفورد.

في الشوط الثاني تقدم راشفورد ليونايتد، ثم تعادل صلاح لليفربول، لكن برونو فيرنانديز سجل هدف الفوز قبل نهاية المباراة بدقائق.





























































ويستعد مانشستر يونايتد بعد هذا الفوز لمواجهة وست هام يونايتد في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد أحد أيام 9-11 فبراير المقبلين.

ويعد هذا هو الفوز الأول لأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في تاريخ مواجهاته أمام يورجن كلوب مدرب ليفربول، بعد 3 تعادلات وخسارة.

🎞 You'll definitely want to watch these highlights again! 🤤 All the key action from yesterday's #FACup clash ⚔️#MUFC pic.twitter.com/nmrtyZWEht — Manchester United (@ManUtd) January 25, 2021

وفي خمس مواجهات مباشرة بين المدربين، سجل يونايتد 4 أهداف واستقبل 5 أهداف.

كما أن هذا هو الانتصار الأول ليونايتد في الجولة الرابعة من الكأس ضد ليفربول بعد أن كان قد خسر في آخر مواجهة جمعت الفريقين في نفس الدور في موسم 2011-2012 بنتيجة 2-1.