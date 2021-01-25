رئيس وادي دجلة: اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة شهد تحديد موعد نهاية الموسم وفترات قيد العام المقبل

كشف طارق راشد رئيس نادي وادي دجلة النقاط التي ناقشتها الأندية في اجتماعها مع اتحاد الكرة اليوم الإثنين، والذي شهد مناقشة موعد نهاية الموسم الجاري وكذلك موعد فترات القيد.

وصرح طارق راشد للصحفيين عقب نهاية الاجتماع قائلا: "تمت مناقشة عدة نقاط، بالنسبة لرابطة الأندية، هناك أندية لم ترسل ترشيحاتها فسننتظر حتى يتم الإرسال ومن ثم نباشر تفعيلها".

وواصل "نقطة أخرى هي الاستعداد للموسم المقبل منها شروط المسابقة وفترات القيد، الفترة الأولى بعد نهاية الموسم، بالظروف الطبيعية بدون أي توقفات قد ينتهي في شهر يوليو، إن حدث أي توقف فسينتهي في شهر سبتمبر".

وأكمل "فترة القيد للموسم الجديد ستبدأ عقب نهاية الموسم الجاري، والفترة الثانية في يناير بشكلها الطبيعي".

وتابع "بالنسبة لعدد الأجانب تحدثنا في الأمر وعلى الأغلب ستستمر بنفس العدد الحالي".

وأردف "كما ناقشنا نقطة في لائحة المسابقات، حول إذا ما تم إلغاء الموسم لأي سبب، فسيتم تطبيق نظام الجدارة الرياضية، وسيتم إعادة النظر فيها بناء على مقترحات الأندية والاتحاد".

وواصل "في الوقت الحالي، هناك نص المادة الـ20 التي تنص على اعتماد الجدارة الرياضية حال إلغاء الموسم شرط اكتمال النصف الأول من الموسم".

الجدارة الرياضية: هو معدل حصد الفريق للنقاط في المباراة الواحدة، بمعنى إن فاز فريق 30 مباراة في 30 مباراة فمعدل حصده للنقاط ٣ في المباراة الواحدة، وهكذا وفقا لعدد النقاط التي يحصدها على عدد المباريات التي خاضها.

وأكمل رئيس دجلة "الاتحاد والأندية ترى أن ذلك الأمر ليس به عدالة، فسنعيد النظر بها لكي نحقق نوعا من أنواع العدالة بالنسبة لأندية القمة والهبوط بناء على اقتراحات الأندية والاتحاد".

وأضاف "لا يوجد موعد محدد لنهاية الدوري خلال الموسم الجاري، في ظل التغييرات الموجودة وتوقفات المنتخب بجانب تأثير تقنية الفيديو لأن لدينا 4 سيارات، طبقا للمعدلات الحالية والوضع الجاري الطبيعي، فسينتهي بنهاية شهر يوليو المقبل".

وأتم "في حالة وجود أي تأجيلات، أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية وعد بإنهاء الموسم يوم 30 سبتمبر كأبعد تقدير".

واجتمعت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة مع أندية الدوري المصري لمناقشة مشكلات التحكيم وتقنية الفيديو وتشكيل رابطة الأندية وغيرها من النقاط الرئيسية للموسم الجاري والمقبل.