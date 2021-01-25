إقالة لامبارد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الإثنين إقالة مدربه فرانك لامبارد (42 عاما).

وكتب النادي اللندني في بيان عبر موقعه الرسمي "كان قرارا صعبا، لم يتخذه المالك والإدارة بسهولة. ممتنون لما حقق لامبارد خلال الفترة التي قاد فيها الفريق، لكن النتائج الأخيرة والأداء لم يرتق لطموحات النادي، يحتل الفريق منتصف ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ولا يُظهر تحسنا ملموسا".

وأضاف بطل دوري أبطال أوروبا 2011-2012 "لا يوجد وقت مناسب للانفصال عن أسطورة للنادي مثل لامبارد، لكن بعد الدراسة تبين أن الفريق بحاجة للتغيير حتى تتحسن نتائجه في الموسم الجاري".

بينما أوضح رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي "كان قرارا صعبا للنادي، علاقتي ممتازة بلامبارد وأحترمه كثيرا. في الظروف الحالية رأينا أن الأفضل هو تغيير المدرب. بالنيابة عن كل من في النادي، الإدارة وأنا شخصيا، أشكر لامبارد على عمله كمدرب وأتمنى له النجاح مستقبلا. إنه رمز لهذا النادي العظيم وقيمته هنا تظل كما هي. يظل مرحبا به في ستامفورد بريدج".

واختتم بيان النادي بأنه لن يعقب بالمزيد على القرار حتى يتعاقد مع مدرب جديد.

ترنح

تذبذت نتائج تشيلسي في الآونة الأخيرة حتى تراجع للمركز التاسع في ترتيب الدوري.

فاز في مباراة وحيدة وخسر 5 مرات في آخر 8 لقاءات خاضها في البطولة مما جعل لامبارد عرضة للإقالة.

وضم تشيلسي مطلع الموسم الجاري كلا من حكيم زياش وتيمو فيرنر وكاي هافيرتز وتياجو سيلفا وبن شيلويل وإدوين أندرسون ومالانج سار وإدوارد ميندي.