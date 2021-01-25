ميلنر: مباراة يونايتد هي الخطوة الأولى للعودة إلى المسار الصحيح

وصف جيمس ميلنر لاعب ليفربول مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي بأنها أول خطوة في العودة للمسار الصحيح، رغم إقصاء الفريق.

وسجل محمد صلاح ثنائية في ملعب أولد ترافورد لكن ليفربول خسر 2-3 وودع كأس إنجلترا من الدور الرابع، وواصل سلسلة النتائج المحبطة طوال يناير الجاري.

وقال ميلنر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "في نهاية المطاف نشعر خيبة أمل، إنها مباراة في الكأس والنتيجة هي الشيء الوحيد المهم في مباراة الكأس، وهذا أمر محبط".

وأضاف لاعب الوسط المخضرم "أتمنى أن تكون هذه هي الخطوة الأولى للعودة إلى المسار الصحيح".

وواصل "أعتقد أن اللاعبين يمكن أن يكونوا فخورين بالطريقة التي لعبوا بها. وبخيبة أمل بسبب الأهداف التي تلقيناها، والتي كان من الممكن إيقافها".

وأتم "كان هذا الأداء أفضل مما قدمناه في المباريات الأخيرة، وأعتقد أن هذا أمر إيجابي بالنسبة لنا في المضي قدمًا".





























































ويستعد مانشستر يونايتد بعد هذا الفوز لمواجهة وست هام يونايتد في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد أحد أيام 9-11 فبراير المقبلين.

ويعد هذا هو المكسب الأول لأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في تاريخ مواجهاته أمام يورجن كلوب مدرب ليفربول، بعد 3 تعادلات وخسارة.

وفي خمس مواجهات مباشرة بين المدربين، سجل يونايتد 4 أهداف واستقبل 5 أهداف.

كما أن هذا هو الانتصار الأول ليونايتد في الجولة الرابعة من الكأس ضد ليفربول بعد أن كان قد خسر في آخر مواجهة جمعت الفريقين في نفس الدور في موسم 2011-2012 بنتيجة 2-1.