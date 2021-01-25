رومانو: توخيل سيكون مدرب تشيلسي الجديد

الإثنين، 25 يناير 2021 - 12:31

كتب : FilGoal

توماس توخيل - باريس سان جيرمان

قال فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورتس" في نسختها الإيطالية، إن توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان السابق وافق على عرض تشيلسي لتولي مهمة تدريبه.

وكتب الصحفي الإيطالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توخيل سيصبح مدرب تشيلسي الجديد بعد إقالة فرانك لامبارد اليوم".

وواصل "توخيل وافق على عرض تشيلسي ومن المتوقع أن يوقع رسميا على العروض في الساعات المقبلة".

أخبار متعلقة
تليجراف: تشيلسي يقيل لامبارد خلال ساعات هاتريك أبراهام يقود تشيلسي لعبور ليوتن تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي ميرور: تشيلسي يفكر في رودجرز لخلافة لامبارد

وأردف "ريد بول لايبزج لن يترك يوليان ناجلزمان، وأليجري يفكر في خيارات وأندية أخرى".

وأشار رومانو إلى أن أليجري لم يتواصل قط مع إدارة تشيلسي خلال الأسابيع الأخيرة، لكن النادي اللندني عرض على توخيل المهمة أكثر من مرة لأن إدارة النادي ترغب في خدمات المدرب الألماني، لكي "يساعد كاي هافيرتز وتيمو فيرنر" على التألق.

وتولى لامبارد مهمة تدريب تشيلسي في يوليو 2019، وقاد الفريق في 84 مباراة بكل المسابقات فاز في 44 مواجهة منهم، وخسر 25 وتعادل 15.

وكان لامبارد قد احتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول، كما خسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام أرسنال وودع كأس الرابطة من الدور الرابع كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 وخسر نهائي كأس السوبر الأوروبية أمام ليفربول.

وحقق تشيلسي الفوز في 4 مباريات من آخر 10 مواجهات خاضها في كل المسابقات وخسر 5 وتعادل مرة.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
طارق السيد يوضح: شروط تواجد اللاعب الأجنبي في الزمالك.. وإمكانيات فتوح تجعله أساسي مع المنتخب 20 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الدحيل: لن أفكر في مواجهة الأهلي قبل الانتهاء من مهمة كأس قطر 27 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
إقالة لامبارد ساعة | الدوري الإنجليزي
ميلنر: مباراة يونايتد هي الخطوة الأولى للعودة إلى المسار الصحيح ساعة | الدوري الإنجليزي
أبو جريشة: المنافسة على الدوري بين الأهلي والزمالك.. وأشكر القطبين على مساندة الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
رومانو: توخيل سيكون مدرب تشيلسي الجديد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مونديال اليد - نجم كرواتيا لـ في الجول: نواجه الدنمارك من أجل التأهل.. أخفقنا هجوميا أمام الأرجنتين 2 ساعة | مصر 2021
النني لـ أوزيل: سأفتقدك كثيرا.. ولا تنس أنني صنعت أفضل هدف في مسيرتك 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية
قد ينال إعجابك