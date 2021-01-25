رومانو: توخيل سيكون مدرب تشيلسي الجديد

قال فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورتس" في نسختها الإيطالية، إن توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان السابق وافق على عرض تشيلسي لتولي مهمة تدريبه.

وكتب الصحفي الإيطالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توخيل سيصبح مدرب تشيلسي الجديد بعد إقالة فرانك لامبارد اليوم".

وواصل "توخيل وافق على عرض تشيلسي ومن المتوقع أن يوقع رسميا على العروض في الساعات المقبلة".

وأردف "ريد بول لايبزج لن يترك يوليان ناجلزمان، وأليجري يفكر في خيارات وأندية أخرى".

وأشار رومانو إلى أن أليجري لم يتواصل قط مع إدارة تشيلسي خلال الأسابيع الأخيرة، لكن النادي اللندني عرض على توخيل المهمة أكثر من مرة لأن إدارة النادي ترغب في خدمات المدرب الألماني، لكي "يساعد كاي هافيرتز وتيمو فيرنر" على التألق.

وتولى لامبارد مهمة تدريب تشيلسي في يوليو 2019، وقاد الفريق في 84 مباراة بكل المسابقات فاز في 44 مواجهة منهم، وخسر 25 وتعادل 15.

وكان لامبارد قد احتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول، كما خسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام أرسنال وودع كأس الرابطة من الدور الرابع كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 وخسر نهائي كأس السوبر الأوروبية أمام ليفربول.

وحقق تشيلسي الفوز في 4 مباريات من آخر 10 مواجهات خاضها في كل المسابقات وخسر 5 وتعادل مرة.