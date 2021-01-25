النني لـ أوزيل: سأفتقدك كثيرا.. ولا تنس أنني صنعت أفضل هدف في مسيرتك

الإثنين، 25 يناير 2021 - 12:20

كتب : FilGoal

النني أوزيل

وجه محمد النني لاعب وسط أرسنال رسالة مؤثرة لزميله السابق ميسوت أوزيل الذي انتقل رسميا إلى فنربخشة.

فبعد عدة أشهر من التجميد، أعلن نادي أرسنال انتقال لاعبه الألماني ذو الأصول التركية بشكل رسمي إلى فريق فنربخشة التركي.

وقال النني في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "سأفتقدك كثيرًا أوزيل.. لكنني أعلم بالتأكيد أن المسافة لن تؤثر أبدًا على صداقتنا".

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وأضاف "لقد كنت دائمًا جيدًا معي، لكني صنعت لك أفضل هدف في مسيرتك.. حظا سعيدا يا أخي".

النني صنع أحد أجمل أهداف أوزيل بقميص أرسنال، وكان في شباك لودوجوريتس رازجراد بدوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017.

ورد أوزيل على زميله المصري بقوله "شكرا على الصناعة الرائعة لهذا الهدف يا أخي.. سأفتقدك".

ونشر أرسنال بيانا رسميا أوضح فيه إن أوزيل انضم للنادي التركي بعقد دائم.

وقال أوزيل عقب رحيله عن أرسنال: "أُود أن أشكر النادي على هذه الرحلة المذهلة خلال 7 سنوات ونصف. لقد حظيت بدعم من النادي والجماهير، كما كان لدي لحظات رائعة".

وأضاف "فُزنا معا بالألقاب لأول مرة بعد سنوات طويلة. جماهير أرسنال ستظل في قلبي. أتمنى الأفضل للفريق وأن يعود للمقدمة حيث ينتمي".

وكان أوزيل قد سافر لتركيا قبل أيام للتوقيع على عقود الانضمام لفنربخشة.

ويعد أوزيل مشجعا لفنربخشة منذ الطفولة. إذ قال سابقا لمحطة NTV التركية: "أنا مشجع لـ فنربخشة، ولهذا أنا سعيد جدا للقدوم إلى تركيا لأكون مع فنربخشة".

وخاض أوزيل 254 مباراة مع أرسنال، سجل خلالها 44 هدفا وصنع 77، وتوج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات، وبالدرع الخيرية مرة، كما وصل معه إلى نهائي الدوري الأوروبي 2019.

وخرج أوزيل من قائمة أرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولم يشارك في أي دقيقة مع الفريق.

أوزيل (32 عاما) انضم إلى أرسنال عام 2013 قادما من ريال مدريد مقابل 47 مليون يورو.

وولد أوزيل في مدينة جيلسنكرشن الألمانية لأسرة تركية مهاجرة، ورغم ذلك فإنه يتحدث التركية بطلاقة.

محمد النني ميسوت أوزيل أرسنال فنربخشة
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