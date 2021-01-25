تليجراف: تشيلسي يقيل لامبارد خلال ساعات

قالت صحيفة تليجراف الإنجليزية إن تشيلسي سيقيل مدربه فرانك لامبارد اليوم الإثنين على خلفية تردي نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وذكرت أن النادي طالب لاعبيه بتأخير حضورهم لمقر التدريب حتى ظهر اليوم.

وفاز تشيلسي في مباراة وحيدة وخسر 5 مرات في آخر 8 لقاءات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتراجع للمركز التاسع في الترتيب.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن النجم السابق لفريق بلوز بات مهددا بالرحيل، بعدما خيب الفريق آمال جمهوره في الموسم الحالي رغم الانتدابات القوية في الصيف الماضي.

وضم تشيلسي مطلع الموسم الجاري كلا من حكيم زياش وتيمو فيرنر وكاي هافيرتز وتياجو سيلفا وبن شيلويل وإدوين أندرسون ومالانج سار وإدوارد ميندي.

لكن رغم التدعيم القوي لقائمة الفريق إلا أنه ابتعد عن المنافسة بقوة على المراكز الأولى في البطولة المحلية.

وكتبت تقارير مختلفة المرشحين لخلافة لامبارد وهم براندن رودجرز مدرب ليستر سيتي، رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون، توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان السابق، ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق، ويوليان ناجلزمان مدرب ريد بول لايبزج الحالي.

وغرد في تويتر فابريزيو رومانو صحفي قناة سكاي سبورت النسخة الإيطالية بأن الألماني توخيل، الذي رحل منذ أيام عن باريس، هو الأقرب لخلافة لامبارد.

Allegri has never been in touch with Chelsea board in the last weeks. Thomas Tuchel has been offered many times and he’s the favourite as German manager - also to ‘help’ Werner and Havertz. Lampard is gone. 🔵 #CFC #Chelsea https://t.co/JBjeVnCWMd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2021

ويقضي لامبارد موسمه الثاني في تشيلسي منذ خلف الإيطالي ماوريزيو ساري.

وإجمالا قاد لامبارد فريق تشيلسي في 84 مباراة، فاز في 44 وخسر 25.