منافس الأهلي - مدرب الإسماعيلي الأسبق يتولى قيادة المريخ السوداني

أعلن نادي المريخ السوداني تعيين الصربي ميودراج بيسيتش مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسي ديديه جوميز.

وكان جوميز قد رحل عن قيادة الفريق السوداني وتم تعيينه أول أمس كمدير فني لفريق سيمبا التنزاني.

وسبق لـ ميودراج بيسيتش -62 عاما- وأن تولى قيادة الإسماعيلي في الموسم الماضي قبل أن تتم إقالته بسبب سوء النتائج.

ويقع المريخ في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا بجوار الأهلي وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

ويلعب الأهلي أمام المريخ يوم 16 فبراير ضمن افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء غد الثلاثاء قبل أن تطير بعثة الفريق إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية.

ويواجه الأهلي فريق الدحيل يوم 4 فبراير في كأس العالم للأندية والفائز يواجه بايرن ميونيخ بطل أوروبا.