الزمالك: عرض جالاتاسراي الحالي لمصطفى محمد ليس جديدا.. وهذا ما حدث في أزمة فريق اليد

قال إبراهيم عبد الله عضو لجنة إدارة شؤون نادي الزمالك إنه عرض جالاتاسراي الحالي هو ذاته الذي كان موجودا منذ أسبوعين، مشيرا إلى أن هناك محاولات من الإدارة لحل أزمة فريق كرة اليد. وذلك عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

وصرح عبد الله قائلا: "فوجئنا بحديث حول تجديد عرض جالاتاسراي لضم مصطفى محمد، لكن العرض الموجود حاليا هو ذاته الذي كان موجودا منذ أسبوعين".

وواصل "المفاوضات توقفت مع جالاتاسراي بسبب إرسال وكيل مصطفى محمد بريدا إلكترونيا إلى النادي التركي وقال له إنه لا يرغب في التفاوض مع النادي".

وأكمل "لكن فوجئنا اليوم بالحديث حول العرض وكأنه جديد ولا نعلم سبب ترديد مثل هذا الحديث الآن".

وتابع "الباب مفتوح أمام رحيل مصطفى محمد، لن نقف أمام رغبته في الاحتراف، لكننا أغلقنا باب التفاوض مع نادي سانت إيتيان بلا رجعة".

وأردف "مصطفى محمد لاعب كبير وواحد من أهم هدافي مصر وهداف بطولة إفريقيا للناشئين وسعره كبير والزمالك لن يفرط به بثمن بخس".

وأكمل "اللاعب موجود وملتزم ولا يوجد ما يدعو لمثل تلك الشائعات التي خرجت".

واسترسل "نستغرب الأمر، نشعر وكأن هناك ترمومتر يقيس مدى استقرار النادي بمثل هذه الشائعات، ربما لتشتيت مصطفى محمد".

وكان الزمالك قد أصدر بيانا أعلن فيه انسحابه من المفاوضات مع سانت إيتيان بعد اتهام رئيس الأخير بعض الأطراف بالمطالبة بعمولات في الصفقة.

وتطرق عبد الله للحديث عن تجديد عقد فرجاني ساسي قائلا: "ملف فرجاني ساسي من الملفات التي نعمل عليها لتجديد عقده".

وتابع "بكل تأكيد قد تسمعون أخبارا جيدة وليس فقط عن فرجاني ساسي".

واستطرد "هل ستجد تغييرا في أداء فريق الزمالك عن الموسم الماضي أم لا؟ بكل تأكيد موجود وهذا يعني أن جهاز الكرة من أشرف قاسم وعبد الحليم علي يقوم بدوره على أكمل وجه، ومجلس إدارة يدعم الفريق ويلبي طلبات الجهاز الفني، هناك استقرار، وتوفير الأساسيات وحقوق اللاعبين".

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث عبد الله حول أزمة فريق كرة اليد في الزمالك قائلا: "مجددا، مجلس إدارة النادي يحافظ على كل الألعاب الرياضية لنادي الزمالك، نعلم جيدا قيمة النادي وتاريخه، وسنكمل على هذا التاريخ ونزيد مجده، ونعمل على إخراج النادي من الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها".

وأردف "المستحقات المتأخرة لفرق اليد والسلة والطائرة تزيد عن 10 أشهر، وكرة اليد أكثر ربما لأنهم لم يحصلوا على 25% المستحقة عن الموسم المنتهي، ولم يحصلوا على مقدمات العقود للموسم الجديد".

وأكمل "إجمالي ما يستحقه فريق اليد 23 مليون جنيه من المفترض أن يتم دفع هذا المبلغ حاليا، ونعمل على ذلك".

وتابع "اجتمعنا مع حسين زكي المدير الفني وحسن يوسف المشرف العام على كرة اليد، اجتمعوا مع مجلس الإدارة، وقلنا لفريق كرة اليد بحضور محمد رمضان القائد والفريق بالكامل".

واسترسل "نقلت لهم الوضع بالكامل وأننا سنخرج 25% من العقود وسنصرف شهرين من المتأخرات، وذلك حسب التدفقات المالية، وتقبلوا ذلك".

وأردف "لكن للأسف بعض الأيادي الخفية، والتي لا أعلم سببها، وللأسف تواجدوا في النادي لفترة بسيطة لا تتخطى الأسبوع، لمهمة وتنحوا عنها، يتدخلون فيما لا يعنيهم وينشرون أخبارا كاذبة".

وأضاف "لم أقل قط أو لم يصدر من أي منا أن من سيكمل يكمل ومن يرغب في الرحيل فليرحل، لم يحدث خاصة وأنني من فريق اليد".

وأتم "لاعبو اليد تحملوا الكثير ولم يتسببوا قط في أزمة بنادي الزمالك، والخبر اليقين أنه لم يتم التقدم بشكوى رسمية لاتحاد كرة اليد".

وكان عدد من لاعبي الزمالك لكرة اليد قد تقدموا بشكوى من أجل المطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة. (طالع التفاصيل)