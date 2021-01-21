كرة يد - شكوى من لاعبي الزمالك بسبب تأخر المستحقات وطلب فسخ التعاقد

تقدم عدد من لاعبي فريق الزمالك لكرة اليد بشكوى ضد النادي موجهة إلى الاتحاد المصري للعبة من أجل المطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة.

وطالب اللاعبون في المذكرة المقدمة إلى الاتحاد المصري التحقيق في تلك الشكوى للحفاظ على حقوق اللاعب بموجب قانون الاتحاد الدولي للعبة والذي يمنح الاتحاد المحلي الحق كاملا في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإجبار نادي الزمالك على الوفاء بالتزاماته وكذلك فسخ التعاقد.

وكشف لاعبو الزمالك عدم الحصول على 50% بداية من أشهر مارس وأبريل ومايو موسم 2019 - 2020، بالإضافة لعدم صرف دفعة نهاية التعاقد والتي تمثل 10% من العقد بالإضافة إلى مكافأة إفريقيا أبطال الدوري لنفس الموسم.

وأشار اللاعبون إلى عدم الحصول على مكافأة السوبر الإفريقي موسم 2017 - 2018 وعدم صرف رواتب أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمير 2020 ويناير 2021.

وشدد اللاعبون أن النادي توقف عن سداد المستحقات المالية للاعبين السالف ذكرها وحتى تاريخ تقديم الشكوى.

وأوضح اللاعبون في المذكرة المقدمة أن مجلس إدارة النادي السابق والإدارة المعينة الحالية امتنعوا عن دفع المستحقات بتعنت واضح رغم الوعود أكثر من مرة بالصرف.

والتزم لاعبو الزمالك المقدمين للشكوى -وفقا للمذكرة- بالعقد الخاص ولم يتم الامتناع أو التقصير عن أداء جميع التزاماته بموجب العقد.