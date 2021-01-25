تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 25 يناير 2021 - 11:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح وفيرمينو ضد توتنام

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول أخيرا في التسجيل بشباك مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في قمة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت بالخسارة 2-3 وتوديع البطولة، لكنه كسر صيامه التهديفي وسجل هدفين.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام يونايتد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.5 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي الحمر.

أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح كان روبرتو فيرمينو صانع الهدفين، فوصل متوسط تقييمه لـ7 درجات من عشرة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 19 هدفا، 13 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و3 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي يعيش فترة صعبة في الشهر الحالي، إذ تقهقهر للمركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن يونايتد المتصدر.

ويستعد ليفربول لملاقاة توتنام في الدوري يوم الخميس.

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