مصدر من الزمالك لـ في الجول: البنك الأهلي طلب استعارة عبد السلام.. وهذا رأي باتشيكو

قال مصدر في نادي الزمالك إن فريقه تلقى عرضا لضم محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول للانتقال إلى البنك الأهلي على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول تلقى عرضا من البنك الأهلي للانتقال إلى صفوفه على سبيل الإعارة".

وواصل "تم عرض الأمر على جايمي باتشيكو مدرب الفريق".

وأكمل "البرتغالي رحب بإعارة اللاعب في حالة التعاقد مع مدافع جديد".

وكان FilGoal.com قد علم يوم الأحد أن الإسماعيلي طلب استعارة 4 لاعبين من الزمالك من بينهم عبد السلام.

وعلم FilGoal.com أن أسامة جلال يقترب من الانتقال لنادي الزمالك (طالع التفاصيل)

ولعب عبد السلام صاحب الـ23 عاما مع الزمالك في 23 مباراة منذ انضمامه للفريق قادما من بتروجت في صيف 2018، ولم يشارك في أي مباراة خلال الموسم الجاري.