مورينيو: بيل؟ لا أمنح المشاركة مجانا

شدد جوزيه مورينيو مدرب توتنام أن على لاعبه جاريث بيل أن يكون جاهزا ليفكر الأول في إشراكه في المباريات.

جاريث بيل النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

ومنذ عودة الويلزي للفريق اللندني، على سبيل الإعارة من ريال مدريد، شارك لمدة 623 دقيقة فقط وسجل 3 أهداف.

وقال البرتغالي عن لاعبه:"لا أمنح المشاركة للاعبين، هذا أمر لا يُمنح. نعرف جميعا الصعوبات التي واجهها في الفترة الماضية، نعرف أنه كان مصابا، نعرف أنه لم يكن جاهزا باستمرار في الموسم الحالي".

وواصل مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق "الاستمرارية هي الشيء الأهم بالنسبة له، أن يتدرب بلا مشكلة، حين يتحقق ذلك يكون جاهزا للمشاركة. لا ينال المشاركة، بل يكون مستعدا لها، هذا هو الفارق بالنسبة لي".

واستمر مورينيو "يتدرب بقوة مثل الجميع هذا الأسبوع، لنرى نتيجة ذلك العمل وكيف سيكون مع نهاية الأسبوع".

ويلعب بيل (31 عاما) معارا من ريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري، اللاعب الأسبق لتوتنام بحث عن فرصة في ناديه السابق بعدما خرج من حسابات زين الدين زيدان مدرب الأول.

ويستعد توتنام لمواجهة مضيفه ويكومب اليوم الإثنين في دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ثم يوم الخميس يواجه ضيفه ليفربول في لقاء مرتقب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل توتنام المركز الخامس في ترتيب الدوري مبتعدا بسبع نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر وله لقاء مؤجل.