مونديال اليد – علي زين: ما نحن فيه لا يحدث كل يوم.. لن نخرج أمام الدنمارك إلا راضين

يطمع علي زين نجم منتخب مصر لليد في تحقيق المزيد بعد بلوغ ربع نهائي كأس العالم.

مصر تعادلت مع سلوفينيا بنتيجة 25-25 في الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد، لتضمن التأهل إلى ربع نهائي البطولة رسميا.



























































وقال علي زين في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم إنجاز، لكننا نطمع في تحقيق المزيد".

وأضاف "ما نحن فيه الآن لا يحدث كل يوم، لذلك سنقاتل للاستفادة بالشكل الأكبر".

وعن لقاء الدنمارك قال زين "7 لاعبين أمام 7. 16 لاعبا أمام 16 لاعبا، ولدينا لاعبين في كافة المراكز، ما لم يكن يحدث من قبل".

زين واصل "كلها 60 دقيقة. لن أقول شعارات وأننا سنموت، لكننا لن نخرج من الملعب إلا ونحن راضين عن أنفسنا، وإذا رضينا عن أنفسنا، أعتقد بأننا سنفوز".