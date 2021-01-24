مونديال اليد – علي زين: ما نحن فيه لا يحدث كل يوم.. لن نخرج أمام الدنمارك إلا راضين

الأحد، 24 يناير 2021 - 22:47

كتب : FilGoal

علي زين مع مصر لليد أمام الاتحاد الروسي

يطمع علي زين نجم منتخب مصر لليد في تحقيق المزيد بعد بلوغ ربع نهائي كأس العالم.

مصر تعادلت مع سلوفينيا بنتيجة 25-25 في الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد، لتضمن التأهل إلى ربع نهائي البطولة رسميا.

أخبار متعلقة
مونديال اليد – محمد سند: العودة من فارق 5 أهداف تعكس قوة شخصيتنا.. دعونا نحلم مونديال اليد - مؤتمر هنداوي: مررت بلحظات عصيبة لأتواجد بهذا الإنجاز مونديال اليد - مؤتمر باروندو: أذكر الناس بأننا كنا نواجه رابع أوروبا.. فخور بما قدمناه مونديال اليد - بعد بلوغ ربع النهائي.. سيناريوهات تصدر مصر المجموعة.. والمنافس المقبل

وقال علي زين في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم إنجاز، لكننا نطمع في تحقيق المزيد".

وأضاف "ما نحن فيه الآن لا يحدث كل يوم، لذلك سنقاتل للاستفادة بالشكل الأكبر".

وعن لقاء الدنمارك قال زين "7 لاعبين أمام 7. 16 لاعبا أمام 16 لاعبا، ولدينا لاعبين في كافة المراكز، ما لم يكن يحدث من قبل".

زين واصل "كلها 60 دقيقة. لن أقول شعارات وأننا سنموت، لكننا لن نخرج من الملعب إلا ونحن راضين عن أنفسنا، وإذا رضينا عن أنفسنا، أعتقد بأننا سنفوز".

مونديال اليد مصر سلوفينيا علي زين الدنمارك
نرشح لكم
أخر الأخبار
بالسرعة القصوى نحو اللقب.. أتليتكو مدريد يدهس فالنسيا 7 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر سولشاير: فزنا ضد ليفربول بشروطنا.. لعبنا بالطريقة التي نرى بها فريقنا 11 دقيقة | أوروبا
مونديال اليد – دودو: بين الشوطين قلنا لا مفر.. سنموت إن لزم الأمر للتأهل 44 دقيقة | مصر 2021
جاريدو ينتصر في أول مباراة له بالملاعب الإسبانية منذ 7 سنوات 58 دقيقة | أوروبا
مونديال اليد – السويد تهزم الاتحاد الروسي وتتصدر المجموعة.. مصر تواجه الدنمارك ساعة | مصر 2021
نائب رئيس الزمالك لـ في الجول: المفاوضات بشأن العروض المقدمة لـ مصطفى محمد مستمرة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كلوب: هدفا صلاح خطوة على الطريق الصحيح.. ومواجهة يونايتد جيدة للاستعداد لتوتنام ساعة | أوروبا
تيليجراف: ليفربول فاز بسباق التعاقد مع معجزة دربي كاونتي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية
قد ينال إعجابك