أمير توفيق يكشف لـ في الجول كواليس تجديد تعاقد ديانج وحمدي فتحي

الأحد، 24 يناير 2021 - 20:54

كتب : أحمد الخولي

أمير توفيق وديانج

يرى أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أن تمديد تعاقد الثنائي أليو ديانج وحمدي فتحي خطوة على طريق استقرار الفريق الأحمر.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الأهلي تجديد تعاقد الثنائي حمدي فتحي وديانج لمدة 5 مواسم. (طالع التفاصيل)

وقال أمير توفيق لـFilGoal.com: "الثنائي يقدم مستوى طيب ويمثل في الوقت ذاته مستقبل جيد للفريق، وبالتالي كانت الرؤية أن الحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة تصب في مصلحة الأهلي".

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وأضاف "المفاوضات بدأت مع حمدي فتحي وديانج منذ فترة ومرت بمنتهى الهدوء والسرية والبساطة ولم يتأخر كلا اللاعبين عن الموافقة وقبول عرض الأهلي دون أدنى مماطلة أو شروط".

وأتم تصريحاته "تعاقد ديانج وحمدي فتحي الجديد يستمر لـ5 مواسم مقبلة دون شروط جزائية".

الأهلي أمير توفيق حمدي فتحي ديانج
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