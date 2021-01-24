الأهلي يجدد تعاقد حمدي فتحي وديانج

الأحد، 24 يناير 2021 - 19:46

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

حمدي فتحي - ديانج

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد ثنائي وسط الفريق أليو ديانج وحمدي فتحي لمدة 5 مواسم مقبلة.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

يأتي ذك بعد أيام من تمديد تعاقد ثنائي الفريق علي لطفي ومحمد شريف.

وانضم حمدي فتحي لصفوف الأهلي قادما من إنبي مطلع عام 2019.

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وفاز مع الفريق الأحمر بالدوري المصري مرتين والسوبر المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

بينما انضم لاعب وسط منتخب مالي لصفوف الأهلي قادما من مولودية الجزائر عام 2019.

وتوج مع الأحمر بالدوري المصري والسوبر المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

الأهلي حمدي فتحي أليو ديانج
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