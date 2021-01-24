انتهت كأس إنجلترا - مانشستر يونايتد (3) - (2) ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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د.88 خطيييرة عرضية من برونو فيرنانديز إلى كافاني الذي أرسل رأسية متقنة لكن القائم أبعد الكرة.

د80 خطيييرة، عرضية تصل إلى راشفورد الذي يسدد على الطائر لكن أليسون يمسك بالكرة.

د.73 جووول من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة من برونو فيرنانديز البديل.

د.67 فرصة خطيييرة للغاية لمحمد صلاح الذي انطلق بسرعته وانفرد بـ دين هندرسون وسدد لكن الحارس تألق وأنقذ يونايتد من هدف ثالث.

د.59 جووول التعااادل خطأ من مانشستر يونايتد في التمرير تصل الكرة إلى ميلنر الذي يرسلها إلى فيرمينو الذي يمرر إلى ميلنر مجددا إلى صلاح ليسجل الهدف الثاني له ولليفربول.

د.58 خطيييرة عرضية من تياجو وصلت إلى ميلنر الذي أهدر فرصة محققة

د.48 جووول الثاااني لمانشستر يونايتد ضغط في وسط الملعب لتصل الكرة من كافاني إلى جرينوود الذي يرسل تمريرة جميلة إلى راشفورد الذي ينفرد ويسجل الثاني.

نهاية الشوط الأول

د.46 خطيييرة، انطلاقة لراشفورد ثم تمريرة إلى جرينوود الذي يمهد الكرة إلى بوجبا وتسديدة قوية لكنها تمر بجوار مرمى الحمر.

د.44 فرصة خطيرة للغاية لمانشستر يونايتد، انطلاقة جهة اليسار وتسديدة من لوك شاو يتصدى لها أليسون لتعود على حافة منطقة الجزاء إلى سكوت ماكتوميناي الذي سدد لكن تياجو أنقذ الموقف وأبعد الكرة.

د.27 هجمة خطيرة للغاية، تمريرة من راشفورد داخل منطقة الجزاء إلى فان دي بيك الذي يرسلها بالعرض والمرمى خالي لكن لا يوجد لاعب من يونايتد ليسجل.

د.26 جووول الهدف الأول لمانشستر يونايتد، تمريرة ممتازة من راشفورد تصل إلى جرينوود الذي يسجل ببراعة.

د.14 خطيييرة، كافاني يقطع الكرة في وسط الملعب وينطلق في مرتدة سريعة، ويمرر الكرة إلى مايسون جرين وود على الطرف الأيمن الذي يسدد لكنها تصطدم بالشباك من الخارج.

د.10 خطيييرة.. فان دي بيك يغالط دفاع ليفربول ويرسل تمريرة خطيرة على الطرف الأيمن من منتصف الملعب، مايسون جرينوود ينطلق ويواجه أليسون ويسدد لكن الحارس يتألق.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل