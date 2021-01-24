وداعا نادي الطفولة.. كارلوس فيرنانديز يرحل إلى ريال سوسيداد

الأحد، 24 يناير 2021 - 17:37

كتب : FilGoal

كارلوس فيرنانديز - ريال سوسيداد

أعلن نادي ريال سوسيداد عن التعاقد مع كارلوس فيرنانديز قادما من إشبيلية في سوق الانتقالات الشتوية.

ووقّع فيرنانديز على عقدٍ يربطه بـ ريال سوسيداد حتى صيف 2027.

وتأتي الخطوة لتعويض رحيل ويليان جوزيه يوم أمس إلى ولفرهامبتون الإنجليزي، ليضطر ريال سوسيداد إلى استقدام مهاجم آخر في يناير.

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اللاعب الأندلسي صاحب الـ 24 عاما بدأ مسيرته مع كرة القدم في طفولته مع فريق مدينته إشبيلية، وسيغادره بشكلٍ نهائي لأول مرة صوب ريال سوسيداد.

ولعب فيرنانديز معارا لـ ديبورتيفو لاكورونيا موسم 2018\2019، ثم معارا إلى غرناطة موسم 2019\2020، ومعه تألق وسجّل 14 هدفا وصنع 4 أهداف وقاده إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وإلى المشاركة الأوروبية الأولى في تاريخه.

لكن مع عودته هذا الموسم إلى إشبيلية لم يشارك فيرنانديز إلا في 7 مباريات بواقع 192 دقيقة، ولم ينجح في التسجيل بعد أن ذهبت أولوية المشاركة إلى المغربي المتألق يوسف النصيري، والهولندي لوك دي يونج.

ولا يمتلك فيرنانديز أي مباراة مع منتخب إسبانيا الأول، لكنه كان فردا في منتخب تحت 19 عاما الذي فاز ببطولة أوروبا في 2015.

وخضع فيرنانديز للكشف الطبي اليوم الأحد كما تم تقديمه بالفعل في يملعب ريالي أرينا.

ريال سوسيداد إشبيلية في إسبانيا الدوري الإسباني
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