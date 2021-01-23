ذئب جديد.. ولفرهامبتون يضم ويليان جوزيه

أعلن نادي ولفرهامبتون التعاقد مع ويليان جوزيه قادما من ريال سوسيداد في سوق الانتقالات الشتوية.

وسيلعب جوزيه معارا لـ ولفرهامبتون حتى نهاية الموسم، مع وجود بند بأحقية الشراء النهائي في العقد.

وسيرتدي جوزيه القميص رقم 12 مع ولفرهامبتون، في انتظار وصول بطاقته الدولية.

Read the full story as Willian Jose joins on loan from @RealSociedadEN, subject to work permit and international clearance.#WelcomeWillian ✍️🗞 — Wolves (@Wolves) January 23, 2021

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي، أن بند الشراء تبلغ قيمته 20 مليون يورو تقريبا، وأفاد أن ريال سوسيداد يخطط لتعويض جوزيه بـ كارلوس فيرنانديز مهاجم إشبيلية.

Official and confirmed. Willian José joins Wolverhampton on loan with buy option [around €20m] from Real Sociedad. 🐺🤝 #wolves Real Sociedad are now planning to sign Carlos Fernandez from Sevilla as replacement. And Sevilla are close to sign Papu Gomez from Atalanta. 🔀 https://t.co/Zz4BToOMMf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2021

جوزيه (29 عاما) مهاجم برازيلي، سجّل 6 أهداف في 21 مباراة خاضها مع ريال سوسيداد هذا الموسم.

ولعب جوزيه في صفوف ريال سوسيداد منذ انتقاله إليه قادما من ديبورتيفو مالدونادو في صيف 2016 مقابل 6 ملايين يورو.

وسبق لـ جوزيه اللعب لأندية: ساو باولو، وجريميو، وسانتوس، وريال مدريد، وريال سرقسطة، ولاس بالماس.

ولا يمتلك جوزيه أي مباراة دولية مع منتخب البرازيل الأول، إذ اكتفى بتمثيل منتخب الشباب في مونديال 2011 الذي توجت به بلاده.

وينضم جوزيه إلى الذئاب لتدعيم خط الهجوم الذي عانى من غياب المكسيكي راؤول خيمينيز مؤخرا إثر إصابته القوية في الجمجمة.