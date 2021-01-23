ذئب جديد.. ولفرهامبتون يضم ويليان جوزيه

السبت، 23 يناير 2021 - 17:58

كتب : FilGoal

ويليان جوزيه - ولفرهامبتون

أعلن نادي ولفرهامبتون التعاقد مع ويليان جوزيه قادما من ريال سوسيداد في سوق الانتقالات الشتوية.

وسيلعب جوزيه معارا لـ ولفرهامبتون حتى نهاية الموسم، مع وجود بند بأحقية الشراء النهائي في العقد.

وسيرتدي جوزيه القميص رقم 12 مع ولفرهامبتون، في انتظار وصول بطاقته الدولية.

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وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي، أن بند الشراء تبلغ قيمته 20 مليون يورو تقريبا، وأفاد أن ريال سوسيداد يخطط لتعويض جوزيه بـ كارلوس فيرنانديز مهاجم إشبيلية.

جوزيه (29 عاما) مهاجم برازيلي، سجّل 6 أهداف في 21 مباراة خاضها مع ريال سوسيداد هذا الموسم.

ولعب جوزيه في صفوف ريال سوسيداد منذ انتقاله إليه قادما من ديبورتيفو مالدونادو في صيف 2016 مقابل 6 ملايين يورو.

وسبق لـ جوزيه اللعب لأندية: ساو باولو، وجريميو، وسانتوس، وريال مدريد، وريال سرقسطة، ولاس بالماس.

ولا يمتلك جوزيه أي مباراة دولية مع منتخب البرازيل الأول، إذ اكتفى بتمثيل منتخب الشباب في مونديال 2011 الذي توجت به بلاده.

وينضم جوزيه إلى الذئاب لتدعيم خط الهجوم الذي عانى من غياب المكسيكي راؤول خيمينيز مؤخرا إثر إصابته القوية في الجمجمة.

ويليان جوزيه ولفرهامبتون في إنجلترا
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