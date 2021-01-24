انتهت في إسبانيا - إلتشي (0) (2) برشلونة.. فوز كتالوني

الأحد، 24 يناير 2021 - 17:08

كتب : FilGoal

إلتشي - برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على إلتشي في ملعب مارتينيز فاليرو بالجولة 20 من الدوري الإسباني.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنـــا

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نهاية المباراة

ق.89 جوووووووول بويج يسجل الثاني بضربة رأسية بعد عرضية دي يونج

ق.87 دخول بويج بدلا من بيدري

ق.87 إدجار باديّا يتصدى لرأسية رائعة من ترينكاو بعد عرضية جريزمان

ق.82 دخول نينو بدلا من فيكتور رودريجيز

ق.74 دخول ترينكاو بدلا من ديمبيلي

ق.68 بطاقة صفراء لـ سيرخيو بوسكيتس وغيابه عن المباراة المقبلة

ق.56 رد سريع جدا من برشلونة بتسديدة لـ ديمبيلي يتصدى لها باديا

ق.56 تير شتيجن ينقذ هدفا محققا بعد انفراد لاعب إلتشي ريجوني بعد خطأ من مينجيزا

بداية الشوط الثاني

نهاية المباراة

ق.40 جووووووول أول لـ برشلونة بعد عرضية برايثوايت التي وضعها دييجو جونزاليس في شباكه، ولمسها دي يونج في آخر لحظة ليحتسب الهدف له

ق.36 الهدف يقترب! تسديدة قوية للغاية من بيدري تمر بعيدة عن المرمى

ق.34 بيدري يتلاعب بالمدافعين ويمرر إلى الخلف نحو بوسكيتس الذي سدد كرة أرضية أمسكها إدجار باديّا دون عناء

ق.29 تسديدة من جوردي ألبا تمر بجوار القائم

ق.28 شوط دون فرص حقيقية حتى اللحظة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة إلتشي في إسبانيا
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