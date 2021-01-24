هاتريك أبراهام يقود تشيلسي لعبور ليوتن تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي
الأحد، 24 يناير 2021 - 16:47
كتب : FilGoal
فاز تشيلسي على ليوتن تاون بنتيجة 3-1 على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.
تامي أبراهام
النادي : تشيلسي
وسجل تامي أبراهام ثلاثية فريقه، في الدقائق: 11 و 17 و74، فيما سجل جوردان كلارك هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 30.
وكاد تيمو فيرنر أن يُضيف الهدف الرابع لتشيلسي لكنه أهدر ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.
Scoring is s𝗻𝗼w problem for Tammy Abraham ❄️#EmiratesFACup @ChelseaFC pic.twitter.com/OgYq5cOAGm— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 24, 2021
Tammy at the double 🔥#EmiratesFACup @ChelseaFC pic.twitter.com/PAIzv2xw1Z— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 24, 2021
Clark's strike squeezes in 💥#EmiratesFACup @LutonTown pic.twitter.com/VsXo8jfFeg— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 24, 2021
Hat-trick secured 🔥#EmiratesFACup @ChelseaFC pic.twitter.com/oU5m4Yx1Jf— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 24, 2021
وأصبح أبراهام أول لاعب إنجليزي يسجل "هاتريك" بقميص تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ فرانك لامبارد الذي سجل ثلاثية عام 2007 في شباك ماكلسفيلد.
ويعد "هاتريك" أبراهام هو الثاني له مع تشيلسي بعدما سجل ثلاثية في شباك ولفرهامبتون بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.
وسيلعب تشيلسي في الدور المقبل (دور الـ16) ضد فريق بارنسلي على ملعب الأخير يوم 10 أو 11 فبراير المقبل.
ويبحث تشيلسي عن تحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الذي لم يفز به منذ موسم 2017-2018.