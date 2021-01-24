هاتريك أبراهام يقود تشيلسي لعبور ليوتن تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد، 24 يناير 2021 - 16:47

كتب : FilGoal

تامي أبراهام - تشيلسي - ليوتن تاون

فاز تشيلسي على ليوتن تاون بنتيجة 3-1 على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل تامي أبراهام ثلاثية فريقه، في الدقائق: 11 و 17 و74، فيما سجل جوردان كلارك هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 30.

وكاد تيمو فيرنر أن يُضيف الهدف الرابع لتشيلسي لكنه أهدر ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأصبح أبراهام أول لاعب إنجليزي يسجل "هاتريك" بقميص تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ فرانك لامبارد الذي سجل ثلاثية عام 2007 في شباك ماكلسفيلد.

ويعد "هاتريك" أبراهام هو الثاني له مع تشيلسي بعدما سجل ثلاثية في شباك ولفرهامبتون بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.

وسيلعب تشيلسي في الدور المقبل (دور الـ16) ضد فريق بارنسلي على ملعب الأخير يوم 10 أو 11 فبراير المقبل.

ويبحث تشيلسي عن تحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الذي لم يفز به منذ موسم 2017-2018.

تشيلسي
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