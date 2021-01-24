الزمالك يلتمس تخفيف إيقاف مصطفى محمد

قدم الزمالك اليوم الأحد التماسا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طالب فيه تخفيف عقوبة إيقاف لاعبه مصطفى محمد.

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

وعاقب كاف مصطفى محمد (23 عاما) بالإيقاف 4 مباريات على خلفية شجار مع حسين الشحات لاعب الأهلي عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي حسمه الأخير بنتيجة 2-1 في 27 نوفمبر الماضي.

وأوضح الزمالك عبر موقعه الرسمي أنه يلتمس تخفيف العقوبة لأنه "بغير إرادته" لم يلعب مباراتي دور الـ32 في الموسم الجديد من دوري الأبطال.

وكان مفترضا أن يلعب الزمالك ضد جازيللي التشادي في الموسم الحالي من البطولة لكن انسحب الأخير ليعبر الفارس الأبيض مباشرة لدور المجموعات.

ورغم إلغاء المباراتين تستمر عقوبة مصطفى محمد الإيقاف 4 مباريات، ما يعني غيابه عن أول 4 جولات في دور المجموعات للبطولة القارية.

ويستهل الزمالك مشواره في دور المجموعات بمواجهة ضيفه مولودية الجزائر في 12 أو 13 فبراير المقبل.

وبعد 10 أيام يحل ضيفا على تينجيث السنغالي.

ولو استمر إيقاف مصطفى محمد 4 مباريات سيغيب المهاجم أيضا عن مواجهتي الترجي التونسي في الجولتين الثالثة والرابعة.