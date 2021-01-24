جوارديولا لـ فودين: لا يوجد سوى دي بروين واحد

الأحد، 24 يناير 2021 - 15:17

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين

طلب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من لاعبه فيل فودين الاستمرار في التطور وعدم السعي لمحاولة تقليد أسلوب كيفن دي بروين.

فودين قاد سيتي للفوز بنتيجة 3-1 على تشيلتنام في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد التأخر بهدف حتى الدقائق الـ10 الأخيرة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "فودين يجب أن يكون فودين وليس كيفن دي بروين لأنه لا يوجد سوى دي بروين واحد".

أخبار متعلقة
رئيس فنربخشة يطلب من الجماهير التبرع للمساهمة في راتب أوزيل ميلنر: مواجهة يونايتد في هذا التوقيت فرصة عظيمة لنا مدرب أستون فيلا: كان بإمكاننا تسجيل 4 أهداف أمام نيوكاسل بنزيمة: لا يزال يتبقى العديد من المباريات في الدوري الإسباني

ويغيب دي بروين عن صفوف سيتي لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع بسبب الإصابة.

وأضاف "فيل يحتاج إلى الاستمرار في فعل ما يفعله فيما يتعلق بالوقت الذي نمر فيه بلحظة سيئة أو عندما نتأخر في النتيجة".

وتابع المدرب الإسباني "فودين في لحظة رائعة ويظهر بثقة كبيرة. إنه يلعب دورا فعالا أمام المرمى".

وواصل "يمكنه اللعب كجناح وفي الوسط أو في المقدمة. إنه يلعب بشكل جيد حقا، ويمتلك القوة البدنية وفي اللحظة المناسبة يسجل هدفا".

الهدف هو التاسع لفودين هذا الموسم.

وعن المباراة، أوضح بيب "نحن نعلم ما يمكن أن يحدث في جميع أنحاء العالم وفي أوروبا، حيث تتمكن الفرق الأصغر من إقصاء الفرق الكبيرة في الكأس. كنا نعرف ذلك، لكنني كنت سعيدا جدا برد فعل اللاعبين".

وأتم "في الدقائق القليلة الأولى سنحت لنا بعض الفرص وإذا سجلنا بعضها لحسمت المباراة".

وتقدم ألفي ماي لتشيلتنام في الدقيقة 59، لكن مانشستر سيتي نجح في تسجيل 3 أهداف خلال 9 دقائق.

أهداف مانشستر سيتي جاءت عن طريق: فيل فودين وجابريال خيسوس وفيران توريس في الدقائق 81 و84 و90 على الترتيب.

ويلعب مانشستر سيتي في الدور المقبل ضد سوانزي سيتي الذي انتصر على نوتنجام فورست بنتيجة 5-1.

ولم يتحدد موعد المباراة، لكنها ستلعب أحد أيام 8-9-10-11 فبراير المقبل على ملعب سوانزي.

مانشستر سيتي كيفن دي بروين فيل فودين بيب جوارديولا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إسبانيا - إلتشي ضد برشلونة 6 دقيقة | الدوري الإسباني
هاتريك أبراهام يقود تشيلسي لعبور ليوتن تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أسامة خليل مديرا رياضيا لـ الإسماعيلي 31 دقيقة | الدوري المصري
مهاجم الزمالك لـ في الجول: إعارتي لأسوان انتهت بالتراضي وانتظر تحديد مستقبلي 31 دقيقة | مصر
الجونة يزيد جراح دجلة ويزاحم القطبين على القمة 43 دقيقة | الدوري المصري
الفوز الثالث على التوالي.. إنبي يهزم البنك الأهلي بـ هاتريك أوكويي 47 دقيقة | الدوري المصري
"نهاية الرحلة المذهلة مع أرسنال".. أوزيل ينتقل لفنربخشة 52 دقيقة | ميركاتو
سون يتوج بجائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة لعام 2020 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية
قد ينال إعجابك