جوارديولا لـ فودين: لا يوجد سوى دي بروين واحد

طلب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من لاعبه فيل فودين الاستمرار في التطور وعدم السعي لمحاولة تقليد أسلوب كيفن دي بروين.

فودين قاد سيتي للفوز بنتيجة 3-1 على تشيلتنام في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد التأخر بهدف حتى الدقائق الـ10 الأخيرة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "فودين يجب أن يكون فودين وليس كيفن دي بروين لأنه لا يوجد سوى دي بروين واحد".

ويغيب دي بروين عن صفوف سيتي لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع بسبب الإصابة.

وأضاف "فيل يحتاج إلى الاستمرار في فعل ما يفعله فيما يتعلق بالوقت الذي نمر فيه بلحظة سيئة أو عندما نتأخر في النتيجة".

وتابع المدرب الإسباني "فودين في لحظة رائعة ويظهر بثقة كبيرة. إنه يلعب دورا فعالا أمام المرمى".

وواصل "يمكنه اللعب كجناح وفي الوسط أو في المقدمة. إنه يلعب بشكل جيد حقا، ويمتلك القوة البدنية وفي اللحظة المناسبة يسجل هدفا".

الهدف هو التاسع لفودين هذا الموسم.

وعن المباراة، أوضح بيب "نحن نعلم ما يمكن أن يحدث في جميع أنحاء العالم وفي أوروبا، حيث تتمكن الفرق الأصغر من إقصاء الفرق الكبيرة في الكأس. كنا نعرف ذلك، لكنني كنت سعيدا جدا برد فعل اللاعبين".

وأتم "في الدقائق القليلة الأولى سنحت لنا بعض الفرص وإذا سجلنا بعضها لحسمت المباراة".

وتقدم ألفي ماي لتشيلتنام في الدقيقة 59، لكن مانشستر سيتي نجح في تسجيل 3 أهداف خلال 9 دقائق.

أهداف مانشستر سيتي جاءت عن طريق: فيل فودين وجابريال خيسوس وفيران توريس في الدقائق 81 و84 و90 على الترتيب.

ويلعب مانشستر سيتي في الدور المقبل ضد سوانزي سيتي الذي انتصر على نوتنجام فورست بنتيجة 5-1.

ولم يتحدد موعد المباراة، لكنها ستلعب أحد أيام 8-9-10-11 فبراير المقبل على ملعب سوانزي.