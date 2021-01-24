برونو: مواجهة ليفربول في الكأس فرصة لإقصاء أحد المرشحين للقب

يرى برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد أن مواجهة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي فرصة جيدة لإقصاء أحد المرشحين للقب.

ويحل ليفربول ضيفا على يونايتد ضمن الدور الرابع من كأس إنجلترا بملعب أولد ترافورد، وهو يعاني من فترة تخبط في النتائج.

قال برونو في تصريحات لموقع ناديه: "أعرف ما تعنيه هذه المباراة للجماهير. الجميع يعرف".

وأضاف "هذه المباراة تحديدا تعني الكثير لأنها مباراة في كأس إنجلترا وهي فرصة لإخراج أحد أقوى الفرق المرشحة للتتويج بالكأس، لذلك علينا أن نهتم بذلك".

وتابع "بالطبع هي مواجهة صعبة، ولكن إذا كنت تريد الفوز بالكأس فعليك التغلب على أكبر الفرق، لذلك لدينا فرصة الآن للفوز على أحد أفضل ما تبقى في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم".

ويعتقد برونو أن ليفربول لا يلعب بشكل سيئ رغم تذبذب نتائج الحمر في الفترة الأخيرة.

وشدد "أعتقد أن كل الفرق لديها لحظات صعود وهبوط. ولا أعتقد أن ليفربول يلعب بشكل سيئ. أعتقد أنهم لم يفوزوا وهذه هي النقطة. عندما لا تفوز الفرق، يتحدث الجميع عن ذلك. عندما لا يسجل اللاعبون، يتحدث الجميع عن ذلك".

واستمر "الجميع يتوقع أهدافا من محمد صلاح ومن روبرتو فيرمينو وساديو ماني. إنهم لا يسجلون أهدافًا في المباريات الأخيرة ويبدأ الشعور وكأنهم لا يلعبون جيدًا. إنهم يبدعون ويلعبون، لكن الفرق الأخرى تلعب بشكل أفضل".

ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي لم يفز في مبارياته الـ5 الأخيرة بالدوري، ولم يسجل أي أهداف في المباريات الـ4 الأخيرة.

وأتم البرتغالي "لا يتعين علينا النظر إلى تلك اللحظة لأن الفرق الكبيرة واللاعبين الكبار يمكنهم العودة للتألق في أي لحظة".