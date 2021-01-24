ميلنر: مواجهة يونايتد في هذا التوقيت فرصة عظيمة لنا

الأحد، 24 يناير 2021 - 13:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحاول المرور بالكرة أمام مانشستر يونايتد

يعتقد جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن مواجهة مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد فرصة رائعة لفريقه من أجل إنهاء فترة الجفاف التي يمر بها.

الخسارة أمام بيرنلي مساء الخميس جعلت ليفربول يفشل في الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي، مع عدم تسجيل أي أهداف في آخر 4 مباريات.

وقال ميلنر في تصريحات لموقع ناديه: "مواجهة يونايتد في هذا التوقيت فرصة عظيمة لنا".

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وأضاف لاعب الوسط المخضرم "يعود الأمر إلينا لإخراج أنفسنا من هذه الفترة التي نمر بها وهو ما يقع على عاتقنا".

وأكمل "عندما تلعب ضد فريق واجهته قبل أيام فما حدث يكون عالقًا في ذهنك. هناك أشياء في تلك المباراة سارت على ما يرام وتريد الاستمرار في القيام بها، وهناك أشياء تريد تغييرها".

واستمر "مباراة ليفربول ضد يونايتد هي أول مباراة يبحث عنها الجميع، وأنا متأكد من ذلك، في كل موسم. التنافس بين الفريقين موجود لسبب ما، كلا الفريقين كانا ناجحين للغاية".

وشدد ميلنر "أنت دائما تسعى بكل ما لديك للتغلب عليهم. من الواضح أنهم يتمتعون بموسم جيد وعلينا أن نعمل على إيقافهم".

وعن الفترة الصعبة التي يمر بها ليفربول، أوضح "هذه هي طبيعة كرة القدم، مستوى أي فريق يرتفع أو ينخفض. لا شيء سهل. يبدو الأمر سهلاً أحيانًا عندما تسير الأمور على ما يرام وأنت تحقق الانتصارات".

وأتم "عندما تكون في أوقات عصيبة، يبدو أن الكرة لا تسير في صالحك وترفض أن تدخل المرمى".

ويلعب الفريقان مباراة الدور الرابع من كأس إنجلترا على ملعب أنفيلد، علما بأن مباراة الدوري التي أقيمت في ملعب أنفيلد الأسبوع الماضي انتهت بالتعادل السلبي.

ليفربول مانشستر يونايتد جيمس ميلنر
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