منافس الأهلي - بعد الاستقالة من قيادة المريخ.. ديديه جوميز مديرا فنيا لـ سيمبا

أعلن نادي سيمبا التنزاني تعيين ديديه جوميز مديرا فنيا بعد رحيله عن قيادة فريق المريخ.

ويقع كلا من سيمبا التنزاني والمريخ السوداني بجانب الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي في المجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد سليمان وكيل جوميز لـ FilGoal.com: "المدير الفني وقع عقد مدته موسمين قابلين للتمديد".

وأضاف "يبدأ جوميز مهمته سريعا في تدريب سيمبا استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري التنزاني ودوري أبطال إفريقيا".

وكان وكيل ديديه جوميز قد أعلن أمس السبت عبر FilGoal.com قيام المدير الفني بفسخ تعاقده مع المريخ السوداني. (من هنا)

ويلعب الأهلي أمام المريخ في افتتاح مباريات دور المجموعات يوم 16 فبراير بينما يواجه سيمبا في الجولة الثانية.