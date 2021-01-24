منافس الأهلي - بعد الاستقالة من قيادة المريخ.. ديديه جوميز مديرا فنيا لـ سيمبا

الأحد، 24 يناير 2021 - 12:23

كتب : FilGoal

ديديه جوميز - سيمبا التنزاني

أعلن نادي سيمبا التنزاني تعيين ديديه جوميز مديرا فنيا بعد رحيله عن قيادة فريق المريخ.

ويقع كلا من سيمبا التنزاني والمريخ السوداني بجانب الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي في المجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد سليمان وكيل جوميز لـ FilGoal.com: "المدير الفني وقع عقد مدته موسمين قابلين للتمديد".

أخبار متعلقة
شديد قناوي: لم يعرفوا قيمتي في الأهلي.. وندمت على ترك المصري إسلام جمال: وقعت لـ الأهلي قبل الزمالك.. وأزمة مؤمن سليمان أبعدتني عن المنتخب فايلر: أفضّل الحقيقة المؤلمة على الأكذوبة المريحة.. ولست نادما على الرحيل من الأهلي مدافع المنصورة لـ في الجول: أتممت انتقالي إلى الأهلي

وأضاف "يبدأ جوميز مهمته سريعا في تدريب سيمبا استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري التنزاني ودوري أبطال إفريقيا".

وكان وكيل ديديه جوميز قد أعلن أمس السبت عبر FilGoal.com قيام المدير الفني بفسخ تعاقده مع المريخ السوداني. (من هنا)

ويلعب الأهلي أمام المريخ في افتتاح مباريات دور المجموعات يوم 16 فبراير بينما يواجه سيمبا في الجولة الثانية.

منافس الأهلي سيمبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرموش يسجل ويقود سانت باولي لإنجاز غائب منذ 11 شهرا 3 دقيقة | المحترفون
مباشر في إسبانيا - إلتشي (0) (0) برشلونة.. الشوط الأول 15 دقيقة | الدوري الإسباني
هاتريك أبراهام يقود تشيلسي لعبور ليوتن تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أسامة خليل مديرا رياضيا لـ الإسماعيلي 40 دقيقة | الدوري المصري
مهاجم الزمالك لـ في الجول: إعارتي لأسوان انتهت بالتراضي وانتظر تحديد مستقبلي 41 دقيقة | مصر
الجونة يزيد جراح دجلة ويزاحم القطبين على القمة 53 دقيقة | الدوري المصري
الفوز الثالث على التوالي.. إنبي يهزم البنك الأهلي بـ هاتريك أوكويي 56 دقيقة | الدوري المصري
"نهاية الرحلة المذهلة مع أرسنال".. أوزيل ينتقل لفنربخشة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية
قد ينال إعجابك