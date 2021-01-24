سولشاير: فان دي بيك ليس سعيدا.. يذكرني ببدايتي في يونايتد

أقر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بضيق لاعبه دوني فان دي بيك من قلة المشاركة مع الفريق المنضم له مطلع الموسم الجاري قادما من أياكس.

وقال النرويجي في مؤتمر صحفي:"لن أقول إن دوني سعيد. يريد المشاركة أكثر، لكنه يقوم بدوره".

وأضاف مهاجم يونايتد السابق "يذكرني كثيرا بنفسي، حين جئت أول مرة، يتفهم الصعوبات والتحديات. كنت في نفس الوضع مع سير أليكس فيرجسون (مدرب يونايتد السابق). حين أبعدني تفهمت الأمر وكنت سعيدا من أجل الفريق. دوني من هذا النوع".

وأتم "يعرف أهميته ويعرف أنه سيشارك في مباريات عديدة. يثق بنفسه ويعرف مدى جودته وينتظر الفرصة".

وشارك دي بيك (23 عاما) في 21 مباراة مع يونايتد وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

لكن من المباريات الـ21 شارك أساسيا 7 مرات فقط.

وانتقل لاعب هولندا إلى يونايتد مقابل 39 مليون يورو بعد تألقه مع أياكس.