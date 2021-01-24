سولشاير: فان دي بيك ليس سعيدا.. يذكرني ببدايتي في يونايتد

الأحد، 24 يناير 2021 - 11:37

كتب : FilGoal

فان دي بيك

أقر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بضيق لاعبه دوني فان دي بيك من قلة المشاركة مع الفريق المنضم له مطلع الموسم الجاري قادما من أياكس.

دوني فان دي بيك

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال النرويجي في مؤتمر صحفي:"لن أقول إن دوني سعيد. يريد المشاركة أكثر، لكنه يقوم بدوره".

وأضاف مهاجم يونايتد السابق "يذكرني كثيرا بنفسي، حين جئت أول مرة، يتفهم الصعوبات والتحديات. كنت في نفس الوضع مع سير أليكس فيرجسون (مدرب يونايتد السابق). حين أبعدني تفهمت الأمر وكنت سعيدا من أجل الفريق. دوني من هذا النوع".

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وأتم "يعرف أهميته ويعرف أنه سيشارك في مباريات عديدة. يثق بنفسه ويعرف مدى جودته وينتظر الفرصة".

وشارك دي بيك (23 عاما) في 21 مباراة مع يونايتد وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

لكن من المباريات الـ21 شارك أساسيا 7 مرات فقط.

وانتقل لاعب هولندا إلى يونايتد مقابل 39 مليون يورو بعد تألقه مع أياكس.

فان دي بيك مانشستر يونايتد
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