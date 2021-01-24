ميرور: تشيلسي يفكر في رودجرز لخلافة لامبارد

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن تشيلسي يفكر في التعاقد مع برندان رودجرز مدرب ليستر سيتي ليخلف مديره الفني الحالي فرانك لامبارد.

وبات لامبارد (42 عاما) فوق صفيح ساخن بعد تردي نتائج النادي اللندني في الموسم الحالي.

وفاز تشيلسي مرة في آخر 5 مباريات للدوري الإنجليزي الممتاز وتراجع للمركز التاسع.

ويقضي لامبارد موسمه الثاني في تشيلسي منذ خلف الإيطالي ماوريزيو ساري.

ومع تدعيمات قوية مطلع الموسم الجاري كان منتظرا منافسة تشيلسي بقوة في البطولة الإنجليزية.

لكن التراجع الحاد في النتائج قد يعجل برحيل أحد أساطير الفريق.

وإجمالا قاد لامبارد فريق تشيلسي في 83 مباراة، فاز في 43 وخسر 25.