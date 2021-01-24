مؤتمر كلوب: وضع صلاح لا يؤثر على ليفربول.. مستعدون للقتال بنسبة 100%

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مسألة تجديد عقد محمد صلاح لا تؤثر على الفريق مشيرا لأن الحديث عليها داخل النادي يعد بالأمر النادر.

وتحدث كلوب للإعلام قبل مواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

كل الآتي جاء على لسان كلوب قبل مواجهة مانشستر يونايتد:

"لا أعتقد (أن وضع صلاح) سيؤثر على الفريق. هذا طبيعي في كرة القدم".

"ليس الأمر بأننا نتحدث عن أشياء نعتقد أنها مهمة (تجديد عقد صلاح) إنه أمر نادر، لكننا نتلقى الأسئلة ونجاوب عليها".

"في أغلب الحالات لا يكون الأمر كذلك، لا أعتقد أنه سيعطل الموسم".

"من المرجح أن يبدأ (مو) لا أعتقد أن هذا سر كبير".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بعد موسمين.

"لا أشعر بالضغط، لقد تعاملت مع الضغط الذي أضعه علي طوال حياتي وأعرف نفسي جيدا. من الصعب أن أجعل نفسي سعيدا لفترة طويلة لأنه ليس بالأمر السهل، لكني أشعر بالسعادة للحظات قصيرة".

"كان لدي طريقين بعد نجاح الفريق. الأول هو الاستمرار بنفس المستوى –وهو شيء صعب بسبب كثرة التحديات- والثاني هو أن ينخفض مستوى الفريق بدرجة قليلة، لكن في الفترة الحالية انخفض المستوى بصورة أكثر وهذا ما علينا تغييره".

"نحن لسنا نلعب بقوة لأننا نحاول الحصول على كل شيء (الفوز بكل البطولات) نحن مستعدون للقتال بنسبة 100% ولكن في الوقت الحالي لا نستخدم الأدوات بالطريقة الصحيحة".

"المشكلة الوحيدة هي إذاعة مباريات الفريق. هذا يُعني أن الجميع يرى كل خطوة صغيرة تقوم بها. هذا الأمر سيكون لطيفا حين تحقق نتائج جيدة لكن عندما لا يكون كذلك فلا يكون مماثلا".

"ليس لدي أي شكوك حول مجموعة اللاعبين. لكن في مثل هذه اللحظات عليك أن تجعل المجموعة أقرب وتقوم بالأشياء الصحيحة وهذا ما نفعله".

"لقد خسرنا مباراة (بيرنلي) وكان الأداء منخفض. عندما أفكر في الأمر لا أجد سببا للخسارة، لكننا خسرنا رغم ركلة الجزاء ورغم الفرص التي أُتيحت لنا".

"في بعض الأحيان تحتاج لنقطة تحول لكي تغير الأشياء وتقوم بها بالشكل السليم، وهذا ما سنحاول القيام به الآن".

"إذا كنا سنفوز (ضد بيرنلي) بطريقة سيئة وبهدف دون مقابل لكان العالم قال: ليست الكرة التي يلعبونها لكنهم عادوا إلى المسار الصحيح. لكن يمكن لما حدث أن يساعد (الخسارة) بشكل حقيقي".

ولا يعرف ليفربول طعم الانتصار في مباريات الدوري في آخر 5 مباريات حيث تعادل 3 مرات وخسر مرتين.

وتراجع ترتيب ليفربول في الدوري ليحتل المركز الرابع بـ34 نقطة من 19 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر مانشستر يونايتد.