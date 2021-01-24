مواعيد مباريات الأحد 24 يناير 2021.. يوم حاسم ليد مصر وقمة يونايتد وليفربول
الأحد، 24 يناير 2021 - 10:25
كتب : FilGoal
يخوض الفراعنة اليوم الأحد آخر مبارياتهم في الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد بمواجهة سلوفينيا (7 مساء - أون تايم سبورتس 1).
طالع فرصة مصر في بلوغ ربع نهائي مونديال اليد
وفي قمة إنجليزية مرتقبة يلعب مانشستر يونايتد ضد ليفربول في دور الـ32 لكأس الاتحاد (7 مساء - beIN 1).
وفي الدوري الإسباني يحل برشلونة ضيفا على إلتشي (5:15 مساء - beIN 3).
وتجري مباراتان في الدوري المصري الممتاو في الثانية والنصف عصرا، إنبي والبنك الأهلي (أون تايم سبورتس 1)، والجونة ضد وادي دجلة (أون تايم سبورتس 2).