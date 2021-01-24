أستون فيلا يفوز على نيوكاسل في ليلة عودة تريزيجيه

الأحد، 24 يناير 2021 - 00:33

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - أستون فيلا - نيوكاسل

عاد محمود حسن تريزيجيه للمشاركة مع أستون فيلا؛ ليكون شاهدا على انتصار فريقه.

وفاز أستون فيلا على نيوكاسل بنتيجة 2-0 على ملعب فيلا بارك في مباراة مؤجلة من الجولة 11 للدوري الإنجليزي.

وسجل أولي واتكينس وبيرتراند تراوري هدفي أستون فيلا في الدقائق 13 و42 على الترتيب.

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الانتصار رفع رصيد أصحاب الأرض للنقطة 29 من 17 مباراة في المركز الثامن، وتوقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 19 من 19 مباراة ليحتل المركز السادس عشر.

المباراة شهدت عودة تريزيجيه للمشاركة مع أستون فيلا بعدما غاب عن المباريات السبعة الماضية بسبب الإصابات المختلفة ما بين عضلية وفيروس كورونا.

وشارك تريزيجيه في الدقائق العشرة الأخيرة بدلا من تراوري.

وكاد تريزيجيه أن يسجل الهدف الثالث لأستون فيلا بعدما استلم عرضية من الجبهة اليسرى وسددها أرضية بقدمه اليسرى لكن كارل دارلو حارس نيوكاسل حولها إلى ركنية.

وجلس أحمد المحمدي على دكة البدلاء طوال المباراة.

وسيلعب أستون فيلا ضد بيرنلي في الجولة المقبلة، على أن يلعب نيوكاسل ضد ليدز يونايتد.

أستون فيلا محمود حسن تريزيجيه
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