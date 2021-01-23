ريمونتادا خلال 9 دقائق.. مانشستر سيتي يُقصي تشيلتنام من كأس الاتحاد الإنجليزي
السبت، 23 يناير 2021 - 21:46
كتب : FilGoal
فاز مانشستر سيتي على تشيلتنام بنتيجة 3-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب وادون رود ضمن مباريات الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.
تقدم ألفي ماي لتشيلتنام في الدقيقة 59، لكن مانشستر سيتي نجح في تسجيل 3 أهداف خلال 9 دقائق.
أهداف مانشستر سيتي جاءت عن طريق: فيل فودين وجابريال خيسوس وفيران توريس في الدقائق 81 و84 و90 على الترتيب.
UNBELIEVABLE, ALFIE MAY!#EmiratesFACup @CTFCofficial pic.twitter.com/lzMEZIcUsB— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 23, 2021
Phil Foden makes his mark 👊#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/hbPj9w0cT3— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 23, 2021
Ruthless from Gabriel Jesus 💥#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/5UL6bMxicv— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 23, 2021
Ferran fires 🔥#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/QwmVfJTs32— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 23, 2021
ويلعب مانشستر سيتي في الدور المقبل ضد سوانزي سيتي الذي انتصر على نوتنجهام فورست بنتيجة 5-1.
ولم يحدد موعد المباراة، لكنها ستلعب أحد أيام 8-9-10-11 فبراير المقبل على ملعب سوانزي.