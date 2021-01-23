ريمونتادا خلال 9 دقائق.. مانشستر سيتي يُقصي تشيلتنام من كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت، 23 يناير 2021 - 21:46

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي - تشيلتينهام

فاز مانشستر سيتي على تشيلتنام بنتيجة 3-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب وادون رود ضمن مباريات الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

تقدم ألفي ماي لتشيلتنام في الدقيقة 59، لكن مانشستر سيتي نجح في تسجيل 3 أهداف خلال 9 دقائق.

أهداف مانشستر سيتي جاءت عن طريق: فيل فودين وجابريال خيسوس وفيران توريس في الدقائق 81 و84 و90 على الترتيب.

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ويلعب مانشستر سيتي في الدور المقبل ضد سوانزي سيتي الذي انتصر على نوتنجهام فورست بنتيجة 5-1.

ولم يحدد موعد المباراة، لكنها ستلعب أحد أيام 8-9-10-11 فبراير المقبل على ملعب سوانزي.

مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي
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