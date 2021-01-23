الزمالك يطالب اتحاد الكرة بتطبيق العدالة التحكيمية في كل مباريات الدوري

السبت، 23 يناير 2021 - 21:20

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك أمام أسوان

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بيانا رسميا تعقيبا على مباراة الفريق الأبيض ضد أسوان في الدوري.

وتعادل الزمالك سلبيا مع أسوان في الجولة التاسعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وجاء نص بيان الزمالك كالآتي:

"تطالب إدارة نادي الزمالك بالعدالة التحكيمية بجميع مباريات الدوري المصري الممتاز بجميع أطرافها خاصة الأندية المتنافسة على صدارة الدوري الممتاز رافضة كل ما يحدث من أخطاء تحكيمية وقرارات من اتحاد الكرة تنعكس بآثار سلبية على المنافسة الشريفة على لقب البطولة وترسخ مفاهيم التعصب بين الجماهير".

"وتعرب الإدارة عن أسفها للأخطاء التي حدثت في مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان حيث تدخل طاقم التحكيم وتقنية الفيديو في إلغاء هدف مصطفى محمد ببداية المباراة فيما لم يتدخل الحكم ولا تقنية الفيديو في ركلة جزاء لإمام عاشور قبل نهاية المباراة أكدها جميع من شاهد اللعبة" .

"كما تعرب إدارة الزمالك عن استيائها من الأحداث التي شهدتها الساحة الكروية مؤخرا وتعديل بعض العقوبات بعد إصدارها دون أي سند قانوني لهذا التعديل والتبريرات غير المنطقية التي ساقها المسئولون باتحاد الكرة مما يفقد المسابقة عدالة المنافسة بها".

"وتشدد إدارة النادي على طلبها بضرورة تحقيق العدالة بين جميع أطراف المسابقة مما يضمن الصالح العام للمسابقة وليس لأحد أطرافها دون غيره".

الزمالك أسوان الدوري المصري
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