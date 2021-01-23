القائم والعارضة ودفاع خرساني يجبرون الزمالك على التعادل مع أسوان

هاجم الزمالك ووصل إلى المرمى، لكن صمود دفاع أسوان وبمساعدة القائم والعارضة منعوا كل الفرص، لتنتهي المباراة بالتعادل.

تعادل أسوان مع الزمالك بدون أهداف على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد أسوان للنقطة الثامنة في المركز الـ11، فيما ارتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ20 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب الصدارة.









































































































التشكيل

جايمي باتشيكو اختار البدء بـ مصطفى محمد كأساسي أخيرا، فيما تواجد بنشرقي كجناح أيسر.

تشكيل الزمالك أمام أسوان - مصطفى محمد يعود لقيادة الهجوم pic.twitter.com/lZIqkJ6aNR — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 23, 2021

وصف المباراة

الزمالك سيطر على الشوط الأول كاملا، والحظ فقط منعه من التقدم.

مصطفى محمد سجل هدفا في الدقيقة الثانية بعد بينية من أحمد سيد "زيزو"، لكن الهدف أُلغي بسبب تقنية الفيديو وبداع مخالفة ضد إمام عاشور قبل الهدف.

زيزو نفذ مخالفة في الدقيقة الـ11، وقابلها محمود حمدي "الونش" برأسية بجانب القائم بقليل.

الحظ عاند الزمالك في الدقيقة الـ18 بعد ركنية نفذها أشرف بنشرقي، وقابلها الونش أيضا برأسية في القائم الأيسر.

وإمام عاشور سدد بقوة في الدقيقة الـ22، لكن عمر رضوان حولها إلى ركنية.

بنشرقي نفذ مخالفة جديدة في الدقيقة الـ24 في الشباك الخارجية للمرمى.

ومصطفى محمد سدد أيضا في الدقيقة الـ29، لكن فوق المرمى بقليل.

وعكس ضغط الزمالك، كاد أسوان يسجل في الدقيقة الـ33 بعد كرة طويلة وصلت إلى محمد أسامة الذي سدد، وتصدى لها محمد أبو جبل ببراعة.

عند الحظ لم ينته هنا مع الزمالك. حازم إمام أرسل عرضية في الدقيقة الـ41، قابلها أوباما برأسية في القائم الأيسر أيضا، وأنقذها عمر رضوان قبل أن تدخل الشباك.

لاعبو الزمالك طالبوا بركلة جزاء في الدقيقة الـ44 بسبب لمسة يد على لاعب أسوان، لكن الحكم لم يحتسب شيء بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

الشوط الثاني

بداية الشوط لم تكن مختلفة. هجوم من الزمالك وعدم دقة في الإنهاء.

حازم إمام مرر الكرة إلى أحمد سيد "زيزو" على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الـ51، لكنه سدد فوق المرمى.

وفي الدقيقة الـ53 اختلق فتوح وأرسل عرضية أرضية، قابلها أوباما أيضا بتصويبة فوق المرمى.

وأوباما مجددا قابل عرضية حازم إمام في الدقيقة الـ57 برأسية خارج المرمى.

تبديلات

هنا تدخل علاء عبد العال وأجرى تبديلان في صفوف أسوان. شارك أحمد خالد وعمرو ناصر بدلا من محمد أسامة وجون أفيري في الدقيقة الـ61.

وكان الحظ عسيرا على الزمالك للمرة الثالثة في الدقيقة الـ63. عرضية من أحمد فتوح، قابلها مصطفى محمد برأسية من الوضع طائرا، لكن في العارضة.

هنا رد جايمي باتشيكو بأولى تبديلاته، ودخول محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من حازم إمام في الدقيقة الـ67.

مصطفى محمد حول رأسية جديدة في الدقيقة الـ77 من عرضية زيزو، لكن فوق المرمى.

وفي الدقيقة الـ80 طالب إمام عاشور بركلة الجزاء وذهبت الكرة إلى أحمد فتوح الذي سدد، لكن عمر رضوان تصدى لها ببراعة.

باتشيكو تدخل هنا مجددا ودفع بـ أسامة فيصل في الدقيقة الـ82 بدلا من أوباما.

في الدقيقة الـ84 كانت ثالث تبديلات علاء عبد العال بدخول محمد العشري بدلا من أحمد الصغيري.

ضغط الزمالك استمر وأرسل شيكابالا طولية في الدقيقة الـ89، قابلها بنشرقي برأسية تجاه أسامة فيصل الذي قابلها بلمسة بجانب المرمى.

آخر تبديلات أسوان كانت في الدقيقة الـ91 بدخول إسلام صالح بدلا من سولومون منساه.

في المقابل شارك فرجاني ساسي وحسين فيصل بدلا من إمام عاشور وأشرف بنشرقي.

دقائق الوقت الضائع لم تشهد فرصا جديدة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

التعادل رفع رصيد أسوان للنقطة الثامنة في المركز الـ11، فيما ارتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ20 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب الصدارة.