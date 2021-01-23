أرقام في الجول - مصطفى محمد الأخطر أمام أسوان.. وحازم الأكثر عرضيات لـ الزمالك

من بين 28 محاولة للاعبي الزمالك على مرمى أسوان، كان لمصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض نصيب الأسد.

ورغم كل هذه المحاولات البيضاء على مرمى أسوان إلا أن مباراة الفريقين في الجولة التاسعة للدوري المصري انتهت بالتعادل السلبي. (طالع التفاصيل)

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز أرقام مواجهة الزمالك وأسوان.

خلال المباراة ومن بين 28 محاولة للفريق الأبيض على مرمى أسوان، كان هناك 5 محاولات فقط بين القائمين والعارضة بنسبة 18%.

وكان مصطفى محمد أكثر اللاعبين من الزمالك في المحاولات على مرمى أسوان بـ8 محاولات من بينهم تسديدتين بين القائمين والعارضة.

وفي المركز الثاني جاء يوسف أوباما بـ5 محاولات من بينهم واحدة بين القائمين والعارضة.

ثم إمام عاشور بـ5 محاولات جميعم بعيدا عن إطار المرمى.

الاستحواذ على الكرة والتمريرات

واستحوذ لاعبو الزمالك على الكرة طوال المباراة بنسبة 71% مقابل 29% للاعبي أسوان.

ومرر لاعبو الأبيض الكرة 674 تمريرة متنوعة من بينهم 578 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 68%.

التمريرات القصيرة فقط للزمالك كانت 600 من بينهم 545 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 91%.

أما التمريرات الطولية جاءت 27 من بينهم 16 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 59%.

على الجانب الآخر مرر لاعبو أسوان الكرة 238 تمريرة متنوعة من بينهم 156 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 66%.

العرضيات

وأرسل لاعبو الزمالك 47 كرة عرضية من بينهم 17 عرضية صحيحة فقط بنسبة نجاح 36%.

وكان حازم إمام ظهير أيمن الزمالك هو أكثر من أرسل كرات عرضية في المباراة بـ13 عرضية من بينهم 4 عرضيات مكتملين بنسبة نجاح 31%.