مونديال اليد – المجر تطيح بـ بولندا وتصطحب إسبانيا إلى ربع النهائي

تأهل منتخب المجر إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليدم مصر 2021، بفوزه على بولندا 30-26 في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات المجموعة الأولى للدور الرئيسي.

لترفع المجر رصيدها إلى 8 نقاط في الصدارة، ويتجمّد رصيد بولندا عند 4 نقاط وتودع المنافسة.

كما ضمنت إسبانيا تأهلها بهذه النتيجة، إذ تمتلك 7 نقاط بعد فوزها على أوروجواي في وقتٍ سابق من اليوم السبت.

وأنهت المجر الشوط الأول متقدمة بفارق 6 أهداف، قبل أن تكتفي بفارق 4 أهداف مع نهاية المواجهة.

وحصد ماتي ليكاي صانع ألعاب المجر جائزة رجل المباراة بعد تسجيله 8 أهداف.

وباتت المباراة الأخيرة للمجر أمام إسبانيا يوم الإثنين حاسمة لتحديد صدارة المجموعة، إذ يكفيها التعادل للعبور في المركز الأول.