مونديال اليد – المجر تطيح بـ بولندا وتصطحب إسبانيا إلى ربع النهائي
السبت، 23 يناير 2021 - 20:44
كتب : FilGoal
تأهل منتخب المجر إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليدم مصر 2021، بفوزه على بولندا 30-26 في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات المجموعة الأولى للدور الرئيسي.
لترفع المجر رصيدها إلى 8 نقاط في الصدارة، ويتجمّد رصيد بولندا عند 4 نقاط وتودع المنافسة.
كما ضمنت إسبانيا تأهلها بهذه النتيجة، إذ تمتلك 7 نقاط بعد فوزها على أوروجواي في وقتٍ سابق من اليوم السبت.
وأنهت المجر الشوط الأول متقدمة بفارق 6 أهداف، قبل أن تكتفي بفارق 4 أهداف مع نهاية المواجهة.
وحصد ماتي ليكاي صانع ألعاب المجر جائزة رجل المباراة بعد تسجيله 8 أهداف.
وباتت المباراة الأخيرة للمجر أمام إسبانيا يوم الإثنين حاسمة لتحديد صدارة المجموعة، إذ يكفيها التعادل للعبور في المركز الأول.
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