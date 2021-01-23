مؤتمر باتشيكو: أسوان لم يهاجم.. إذا لعبنا لمدة يومين لن نسجل

السبت، 23 يناير 2021 - 19:39

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد سيد زيزو وعمرو الحلواني في لقاء أسوان والزمالك

يرى جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك أن عدم تحقيق فريقه الفوز أمام أسوان لا يعني أن فريقه لم يلعب بمستوى جيد.

وتعادل الزمالك سلبيا أمام أسوان في الجولة التاسعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عدم تحقيق الفوز ليس معناه أن الفريق لم يلعب بمستوى جيد، بالعكس قدمنا أداء جيد جدا أمام أسوان".

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وأضاف "سيطرنا على المباراة وكانت من جانب واحد ولكن كان ينقصنا شيء وهو تسجيل الأهداف، وإذا لعبنا لمدة يومين الكرة لن تدخل المرمى ولكن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة بروح عالية".

وواصل "حاولنا تسجيل الأهداف أمام أسوان بكل الطرق ولكن هذا لم يحدث بسبب غياب التوفيق وأبو جبل لم يظهر في المباراة".

وأكمل "أسوان لم يهاجم تماما وتمركز في الدفاع فقط وهذا أمر لم يسعدني لأن هذا التمركز الدفاعي منعنا من الفوز".

واستمر في تصريحاته "فريقنا يضم عددا كبيرا من اللاعبين أصحاب الحلول الفردية المميزة ودائما أترك حرية الابتكار في الملعب للاعب وانتصرنا في الكثير من المباريات بهذا الشكل".

وأوضح "دفعنا بشيكابالا لصنع زيادة هجومية ولعبنا بطريقة منظمة وكنا نهاجم بـ7 لاعبين من أجل تحقيق الهدف".

وشدد "لم يحدث أي اهتزاز للفريق والزمالك لا يزال في مقدمة جدول الدوري".

وأتم تصريحاته "فرجاني ساسي لم يلعب منذ فترة طويلة مثله مثل مصطفى محمد والثنائي يشارك بشكل تدريجي".

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