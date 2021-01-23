منافس مصر - إيقاف مدير منتخب كينيا لإخفائه هوية مصابين بكورونا واجهوا جزر القمر

أوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" روني أوياندو وباري أوتينو مدير منتخب كينيا والمدير التنفيذي للاتحاد الكيني لكرة القدم على الترتيب على خلفية إخفاء هوية لاعبين مصابين بفيروس كورونا.

وكان أوياندو مزق نتيجة فحص فيروس كورونا قبل مواجهة كينيا وضيفتها جزر القمر في 11 نوفمبر الماضي والتي انتهت بهدف لمثله في الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وجاء في بيان كاف "صباح يوم المباراة حضر الأمين العام لاتحاد جزر القمر للتعرف على نتيجة الفحوصات لكن قوبل طلبه بالرفض من الجانب الكيني الذي أخر تسليم نتائج الفحوصات لـ3 ساعات. وصلت النتيجة قبل المباراة مباشرة ولم يستطع المراقب التحقق منها بسبب اعتراض المدير التنفيذي للاتحاد الكيني لكرة القدم ومدير المنتخب عليها، وخطف روني الورقة من يد المراقب ومزقها".

وأضاف "نسخة الفحوصات التي تحصلنا عليها أوضحت إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا شاركوا بالفعل في المباراة وهو ما تسبب في تعرض زملائهم والفريق المنافس وجميع المسؤولين في المباراة لخطر الإصابة بفيروس كورونا".

وواصل "لذلك وفقا للمواد 82 و83 و134 و98 من لوائح الانضباط بكاف قررنا فرض الحظر على السيد باري أوتينو والسيد روني أوياندو لمدة 6 أشهر من مزاولة جميع أنشطة كرة القدم المتعلقة بكاف".

ولم يكشف كاف في بيانه أسماء اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء وهم مصابون بفيروس كورونا.

وتحتل مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر الوصيفة.

بينما تحتل كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط فيما تأتي توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويحل الفراعنة ضيوفا على كينيا في مارس المقبل ثم يستضيفون جزر القمر في الجولة الأخيرة.

وتأجلت البطولة، التي كان مفترضا إقامتها في يناير الجاري، إلى العام المقبل بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا.