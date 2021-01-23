ويا: رونالدو ليس الأفضل في العالم لكنه كافح ليصل لهذه المكانة

السبت، 23 يناير 2021 - 14:03

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس أمام إنتر

أثنى جورج ويا نجم ميلان وليبيريا السابق ورئيس بلده حاليا على كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، مشيرا إلى أن الأخير عمل بكد ليصل لمكانة كبيرة في عالم كرة القدم.

وقال ويا في حواره مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية:"رونالدو نموذج للعمل الجاد والشغف للعبة، وكيف يجلب ذلك النتائج. ليس الأفضل في العالم لكنه تدرب بقوة ليصبح ما عليه الآن. أحبه لأنه ظل متواضعا وعمل بكد ليستحق ما وصل إليه. قاتل بقوة ليبلغ مكانته الحالية".

وأشاد ويا بزلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان قائلا:"قوي وواثق بنفسه، لكن هناك ما هو أبعد من ذلك. الفريق انتدبه لأنه يستطيع مساعدة الشباب. إنه نموذج وقدوة لهم. لو عملت بكد ولم تفقد شغفك، يصبح العمر مجرد رقم".

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وكشف المهاجم الأسبق المتوج بجائزة الكرة الذهبية في 1995 أنه يشجع يوفنتوس رغم أنه أحد أساطير ميلان، المنافس المحلي لفريق السيدة العجوز.

وأضاف ويا "أشجع يوفنتوس منذ الصغر، كنت أتابع الدوري الإيطالي والكرة الفرنسية وأنا في إفريقيا، كانت توجد صور لميشيل بلاتيني ولهذا أحببت الفريق. ثم سلكت طريقي إلى ميلان، كان بمثابة عائلة والأجواء كانت رائعة. ميلان منحني كل شيء لكن واصلت تشجيعي ليوفنتوس".

ارتدى ويا قميص ميلان من 1995 إلى 2000، توج مع الفريق بالدوري مرتين قبل أن يرحل إلى تشيلسي ثم مانشستر سيتي.

ونال ويا جائزة أفضل لاعب إفريقي في 1989 و1994 و1995.

واختاره الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء أفضل لاعب إفريقي في القرن العشرين.

كريستيانو رونالدو
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