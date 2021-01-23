لامبارد: هافيرتز؟ تذكروا ما حدث للأسطورتين صلاح ودي بروين

السبت، 23 يناير 2021 - 11:08

كتب : FilGoal

صلاح تشيلسي

طالب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بالصبر على كاي هافيرتز لاعب الفريق، مشيرا إلى أن الألماني يحتاج وقتا ليتأقلم على كرة القدم الإنجليزية.

وقال لامبارد في مؤتمر صحفي:"هل يحظى اللاعب بالثقة بالنفس الآن مثلما يستطيع أن يكون؟ لا، لأنه يمر بوقت صعب مثل آخرين في القائمة. كيفين دي بروين ومحمد صلاح كانا هنا في نفس سن هافيرتز، رحلا وبعد فترة عادا، والآن هما من أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز".

وواصل "لا أريد وضع الضغط على كاهل هافيرتز، لكن لابد من الصبر على اللاعبين الصغار الذين يأتون لهذا الدوري. لن يحدث كل شيء خلال أشهر. يحتاج وقتا لأننا شاهدنا هذه القصة مرارا مع لاعبين آخرين".

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كان هافيرتز أحد الصفقات الهامة لفريق بلوز مطلع الموسم الجاري، انضم من باير ليفركوزن الألماني مقابل 80 مليون يورو.

وبعد قدومه وتيمو فيرنر وحكيم زياش وتياجو سيلفا وبن شيلويل توقع كثيرون منافسة تشيلسي بقوة على اللقب المحلي.

لكن الفريق يحتل الثامن في ترتيب الدوري مبتعدا بـ11 نقطة عن المتصدر مانشستر يونايتد.

وشارك هافيرتز (21 عاما) في 23 مباراة مع تشيلسي وسجل 5 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

تشيلسي هافيرتز
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