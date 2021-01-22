أحمد الأحمر: ما حدث بين السويد وسلوفينيا جيد لنا.. وهكذا نفكر في مونديال اليد

يؤمن أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لكرة اليد أن تعادل السويد وسلوفينيا في ثاني جولات الدور الرئيسي لكأس العالم 2021 هو نتيجة جيدة للفراعنة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بالتساوي مع السويد لكن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة الأخير.

وقال أحمد الأحمر عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "تحديت الجميع أن السويد وسلوفينيا سيتعادلان وهذه نتيجة جيدة لنا".

ويواجه منتخب مصر منافسه سلوفينيا الأحد المقبل في ختام مباريات الدور الرئيسي علما بأن صاحبي المركز الأول والثاني يتأهلان لربع النهائي.

وعن البطولة قال: "منذ شهر يوليو نخوض معسكرات عديدة ولم نخض وديات كما هو معتاد بسبب فيروس كورونا ولكننا نقدم بطولة جيدة حتى الآن".

وأكمل "نفكر في كل مباراة بشكل منفرد ونتعامل معها جيدا والهدف الآن التأهل لربع النهائي لنكون من بين أفضل ثماني منتخبات في العالم".

وعن الهزيمة من السويد قال أحمد الأحمر: "بعض الحظ والأخطاء التحكيمية تسببا في هزيمتنا لكننا لعبنا جيدا".