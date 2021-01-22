الأهلي يصطحب كل لاعبيه في البعثة المسافرة إلى قطر

أعلن النادي الأهلي عن اصطحاب كل لاعبي الفريق في البعثة المسافرة إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وذكر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن البعثة الرسمية ستشهد حضور كل اللاعبين.

وبرر عبد الحفيظ ذلك القرار بالتعديل الذي طرأ على لائحة فيفا والذي منح كل فريق حق تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ 24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض أحد لاعبيه لظروف قهرية.

وبالتالي قرر الجهاز الفني سفر الفريق بالكامل إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وتضم قائمة كل فريق في مونديال الأندية 23 لاعبا، من ضمنهم 3 حراس مرمى.

ويلعب الأهلي مباراته الأولى أمام الدحيل القطري صاحب الأرض يوم 4 فبراير.

وكان FilGoal.com أن الجهاز الفني للأهلي يتجه إلى استبعاد اثنين من الثلاثي: جونيور أجايي، ورامي ربيعة، ومحمود وحيد.

كما أنه هناك اتجاه لاصطحاب وليد سليمان المصاب مع البعثة في قطر من أجل تكريمه.

كان الأهلي قد أرسل في وقت سابق، قائمته المبدئية للبطولة والتي ضمت 35 لاعبا.