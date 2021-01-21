في الجول يكشف الأقرب للخروج من قائمة الأهلي لكأس العالم.. وتكريم لـ وليد سليمان

يرسل النادي الأهلي، قائمته النهائية لبطولة كأس العالم للأندية غدا الجمعة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحسبما علم FilGoal.com فإن اسمين من هذا الثلاثي، سيخرج اسميهما بجانب اسم وليد سليمان الذي خرج للإصابة، وهم جونيور أجايي، ورامي ربيعة، ومحمود وحيد.

الأهلي يدرس سفر وليد سليمان رفقة الفريق إلى قطر وتكريمه بشكل خاص، رغم تأكد غيابه عن البطولة للإصابة.

من جهة أخرى، حجز صلاح محسن مقعدا لنفسه في قائمة الأهلي للبطولة بعد جلسة عقدها مع بيتسو موسيماني مدرب الفريق، والذي أكد رغبته في البقاء وعدم الخروج للإعارة.

كان الأهلي قد أرسل في وقت سابق، قائمته المبدئية للبطولة والتي ضمت 35 لاعبا.

وستكون قائمة الأهلي النهائية كالتالي في الأغلب، بالإضافة إلى اسمين بين الثلاثة السابق ذكرهم.

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - محمد هاني - علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - ياسر إبراهيم.

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج - أكرم توفيق - وليد سليمان - محمد مجدي "أفشة" - محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر- حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف - والتر بواليا - مروان محسن – صلاح محسن.

ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري في ربع نهائي البطولة يوم 4 فبراير المقبل.