مؤتمر أروابارينا: أداء بيراميدز لم يرتق أمام سموحة.. ومشادة جبر والسعيد طبيعية

اعترف رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز بأن أداء فريقه أمام سموحة لم يرتق للمستوى المطلوب.

بيراميدز تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقال أروابارينا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الأداء في المباراة لا يرتقي لمستوى الفريقين ولم يكن على المستوى المأمول".

وأضاف "سموحة لعب على الدفاع الكامل ولم ينجح لاعبو بيراميدز في اختراق الدفاع، مع خطأ دفاعي للاعبيه كلفه التعادل وخسارة نقطتين هامتين. التعادل نتيجة طبيعية طبقا للأداء الذي قدمه كل فريق".

المدرب الأرجنتيني أتبع "بيراميدز لم يلعب بالصورة الجيدة المطلوبة وافتقد الشراسة الهجومية المطلوبة في تلك المباريات، والفريق بحاجة إلى التحسن في المباريات في جميع المراكز دفاعا وهجوما".

أروابارينا أكمل "دفعت بأحمد توفيق في مركز الظهير الأيسر حيث يجيد في اليمين واليسار، وهذا لا يقلل مطلقا من طارق طه الظهير الأيسر للفريق".

وحول ما حدث بين القائد عبد الله السعيد والمدافع علي جبر، قال "أمور عادية لرغبة اللاعبين في الفوز وتحقيق الانتصار واللعب بصورة أفضل وطبيعي يكون هناك حديث بين اللاعبين، هذه الأمور في أي فريق خلال التدريبات أو المباريات ولا يجب تضخيمها. الكل على قلب رجل واحد ورغبة كل اللاعبين هي الفوز وتحقيق الانتصار".

التعادل رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة الـ13 في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة التاسعة في المركز التاسع.