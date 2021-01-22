سيتي يعلن غياب دي بروين من 4 إلى 6 أسابيع

الجمعة، 22 يناير 2021 - 15:52

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن لاعبه كيفين دي بروين سيغيب طويلا عن الفريق بسبب الإصابة.

وكشف الإسباني في مؤتمر صحفي أن لاعب الوسط البلجيكي سيغيب من 4 إلى 6 أسابيع.

وغادر دي بروين (29 عاما) مباراة فريقه ضد أستون فيلا يوم الأربعاء في الدقيقة 59.

أخبار متعلقة
مشادة بين السعيد وعلي جبر بعد هدف سموحة قرعة كأس إسبانيا - مواجهة سهلة لـ برشلونة.. وصدام ناري بين إشبيلية وفالنسيا إصابة زيدان بـ فيروس كورونا أرسنال يضم ماثيو راين لنهاية الموسم

وتعرض اللاعب الأسبق لتشيلسي لإصابة عضلية ستحرمه من 7 مباريات لسيتي على الأقل.

منها مواجهات ليفربول وتوتنام وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز وقد يغيب أيضا عن لقاء بوروسيا مونشنجلادباخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك دي بروين في 23 مباراة في الموسم الحالي وسجل 3 أهداف وأرسل 15 تمريرة حاسمة.

دي بروين مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سان جيرمان يستعرض أمام 10 لاعبين برباعية ساعة | الدوري الفرنسي
سموحة: حسام حسن لن يرحل إلى الزمالك في يناير ساعة | الدوري المصري
عقوبات كاف – إيقاف مصطفى محمد والشحات وكاسونجو والشيمي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أحمد سعيد "أوكا" يعلن اعتزاله كرة القدم 2 ساعة | الدوري المصري
السقوط التاسع.. مونشنجلادباخ يتلاعب بـ دورتموند رغم ثنائية هالاند 2 ساعة | الدوري الألماني
أحمد الأحمر: ما حدث بين السويد وسلوفينيا جيد لنا.. وهكذا نفكر في مونديال اليد 2 ساعة | مصر 2021
مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 2 ساعة | تقرير في الجول
مونديال اليد – النرويج تكتسح الجزائر وتُشعل المجموعة الثالثة 2 ساعة | مصر 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك