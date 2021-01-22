سيتي يعلن غياب دي بروين من 4 إلى 6 أسابيع

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن لاعبه كيفين دي بروين سيغيب طويلا عن الفريق بسبب الإصابة.

وكشف الإسباني في مؤتمر صحفي أن لاعب الوسط البلجيكي سيغيب من 4 إلى 6 أسابيع.

وغادر دي بروين (29 عاما) مباراة فريقه ضد أستون فيلا يوم الأربعاء في الدقيقة 59.

وتعرض اللاعب الأسبق لتشيلسي لإصابة عضلية ستحرمه من 7 مباريات لسيتي على الأقل.

جوارديولا يوضح طبيعة إصابة الثنائي ووكر ودي بروين 🗣 ️ 🔷 #السيتي pic.twitter.com/qLCSycoUKt — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 22, 2021

منها مواجهات ليفربول وتوتنام وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز وقد يغيب أيضا عن لقاء بوروسيا مونشنجلادباخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك دي بروين في 23 مباراة في الموسم الحالي وسجل 3 أهداف وأرسل 15 تمريرة حاسمة.